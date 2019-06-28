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Летняя аптечка: на сколько подорожали базовые лекарства, которые могут понадобиться в отпуске

28 июня, 07:36

Минимально необходимый набор лекарств подорожал за год на 10%

Фото: Pixabay

Летний отдых не только удовольствие, но и возможные проблемы со здоровьем: простуда, мелкие травмы — царапины, потертости, внезапная головная боль и расстройства ЖКТ. "Сегодня" подсчитали, сколько стоит минимальная аптечка, которая позволит встретить неприятности во всеоружии, а также как изменились цены на лекарства по сравнению с прошлым сезоном.

Мы отобрали самые необходимые медпрепараты и "разложили" их по условным пакетам: от травм, болеутоляющие, от желудка и т. д. (см. инфографику). Кстати, советуем так сделать в реальности, добавив в каждый пакетик этикетку с хорошо заметной надписью (например, "От головной боли"), указывающей, где что находится, дабы в экстренных случая не терять времени на поиски нужной таблетки или мази.

Фото: Сегодня

По оценке аналитиков Экономического дискуссионного клуба (ЭДК), за год самые популярные лекарства стали дороже в среднем на 10%. То есть если сейчас наш "айболитный" набор стоит 820 грн, то год назад на него надо было потратить порядка 740  грн, или на 80 грн меньше. Как разъяснил нам исполнительный директор ЭДК Олег Пендзин, рост цен на лекарства в Украине вызван такими главными причинами: повышением зарплат, удорожанием комуслуг и тем, что производители и импортеры заложили в цену риск девальвации гривни до 28 грн/дол.  

Прививки удорожат тур на 20%

Для безопасной поездки во многие страны Африки, Южной Америки и Азии нужны, помимо аптечки, еще и прививки, напоминают медики. Обязательно надо сделать вакцинацию от желтой лихорадки (она не лечится, а смертность наступает в 60% случаев). Цена вопроса — от 1000  грн. Также врачи советуют привиться от гепатита А (500 грн) и В (300 грн), брюшного тифа (900 грн), клещевого энцефалита (1000  грн), полиомиелита (600  грн). Прививаться надо минимум за две недели до поездки, чтобы успел выработаться иммунитет. Также за две недели стоит начать прием таблеток против малярии, это еще до 200 грн. Набор прививок для поездки в Индию или Таиланд обойдется туристу в 4500 грн, или плюс  15—20% к стоимости тура.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, почему нельзя бесконтрольно принимать обезболивающие. Врачи говорят: сначала следует найти причину боли, которую и начать лечить. И не обязательно болеутоляющим.


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Тег лекарства, аптечка, рост цен

Вы сейчас просматриваете новость " Летняя аптечка: на сколько подорожали базовые лекарства, которые могут понадобиться в отпуске". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОРЫ:

Коновалова Христина , Александр Панченко

Источник:

Сегодня

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