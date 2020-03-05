Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,7

В Украину пришло настоящее лето: синоптики дали прогноз на 5 марта (карта)

5 марта, 07:55

Тина Наринецкая

Местами синоптики прогнозируют до 19 градусов тепла

В Украине в четверг, 5 марта, будет по-летнему тепло, но некоторые области накроют дожди. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Дожди синоптики прогнозируют в западных областях. Ветер тут будет северо-западный, 5-10 м/с, а температура установится на уровне ​​4-9 градусов тепла.

Реклама

На остальной территории будет переменно облачно, но без осадков. Только ​​в Винницкой, Житомирской и местами в Киевской областях может быть небольшой дождь. А вот в восточных и южных областях с самого утра будет царить туман. Ветер синоптики прогнозируют преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура будет ​​10-15 градусов тепла, на Левобережье прогреет до 19 градусов.

В тренде
Шмыгаль стал премьером и представил новый Кабмин: что известно на данный момент

А в Карпатах все еще не хочет отступать зима. Тут ожидается снег и будет значительно холоднее.

Ранее мы писали, что в Виннице из-за аномально теплой погоды раньше обычного расцвели японские сакуры. Совсем скоро горожане смогут сфотографироваться в обилии нежно-розовых цветов.

Также отметим, что третий день календарной весны в Киеве начал серию мартовских температурных рекордов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода температура прогноз синоптики Украина дожди погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шмыгаль стал премьером и представил новый Кабмин: что известно на данный момент
Шмыгаль стал премьером и представил новый Кабмин: что известно на данный моментУкраина
Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн
Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайнУкраина
Сам пилотировал вертолет: что известно о погибшем экс-министре Кутовом
Сам пилотировал вертолет: что известно о погибшем экс-министре КутовомУкраина
Коронавирус
Коронавирус "захватывает" новые страны: все подробности эпидемии, карта распространенияУкраина
"Выходим из ямы": в НБУ озвучили прогнозы на 2020 годЭкономика
"Стыдно только за одно": жительница Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы (видео)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...