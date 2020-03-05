В Украину пришло настоящее лето: синоптики дали прогноз на 5 марта (карта)

В Украине в четверг, 5 марта, будет по-летнему тепло, но некоторые области накроют дожди. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Дожди синоптики прогнозируют в западных областях. Ветер тут будет северо-западный, 5-10 м/с, а температура установится на уровне ​​4-9 градусов тепла.

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На остальной территории будет переменно облачно, но без осадков. Только ​​в Винницкой, Житомирской и местами в Киевской областях может быть небольшой дождь. А вот в восточных и южных областях с самого утра будет царить туман. Ветер синоптики прогнозируют преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура будет ​​10-15 градусов тепла, на Левобережье прогреет до 19 градусов.

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А в Карпатах все еще не хочет отступать зима. Тут ожидается снег и будет значительно холоднее.

Ранее мы писали, что в Виннице из-за аномально теплой погоды раньше обычного расцвели японские сакуры. Совсем скоро горожане смогут сфотографироваться в обилии нежно-розовых цветов.

Также отметим, что третий день календарной весны в Киеве начал серию мартовских температурных рекордов.

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