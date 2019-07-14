Летняя жара вернется в Украину к выходным: прогноз погоды на неделю

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни дожди постепенно уйдут из Украины и вернется сухая и жаркая погода

Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Прохладная и дождливая погода, которая доминирует в Украине в последние недели, продержится еще несколько дней. Но уже к субботе по всей территории страны снова будет сухо, солнечно и по-летнему жарко. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 15 июля, практически по всей Украине прогнозируют грозовые дожди. Исключением станут лишь некоторые регионы восточных областей страны. Температура воздуха начнет повышаться, начиная с юго-восточных областей, где прогнозируют до +24-26, в центре и на севере страны до +23. Прохладнее будет на западе Украины – местами до +21.

Во вторник, 16 июля, синоптики прогнозируют дожди с грозами по всей Украине без исключения. Но вместе с тем теплый фронт продвинется с юго-востока вглубь и дальше на запад страны. И воздух прогреется еще на 2-3 градуса выше по сравнению с предыдущим днем.

В среду, 17 июля, дожди начнут отступать, освобождая юго-восточные регионы Украины и уступая место солнечной погоде. Температура воздуха там поднимется до +27. На остальной территории прогнозируют дожди с грозами, но тепло, – местами до +24-25 градусов.

В четверг, 18 июля, уже половина Украины освободится от дождей. Осадки прогнозируют на западе страны, в центре и некоторых регионах севера Украины. На остальной территории сухо и солнечно. В дождливых регионах температура будет до +24, на остальной территории воздух прогреется до +25-27 градусов. На юге – до +28.

В пятницу, 19 июля, лето полностью вернется в Украину. Дожей не прогнозируют нигде. А воздух прогреется еще на 2-3 градуса и практически по всей территории страны будет до +25-26 тепла, на юге столбики термометров поднимутся до отметок в +29 градусов.

Напомним, что на фоне довольно "свежей" погоды на всей территории Украины в Карпатах даже выпал июльский снег, ненадолго укрыв "шапкой" гору Поп Иван.

Кроме того, в конце недели синоптики предупредили украинцев о грозах.

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