Лето отказывается уходить: синоптики обещают почти 30 градусов

Осень никак не может вступить в свои права – украинцев сегодня будет радовать приятная погода

/ Фото: Сегодня

Осень пока что отменяется – в Украине сегодня ожидается очень теплая погода, местами почти до 30 градусов и практически везде сухо и солнечно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях синоптики прогнозируют 24-28 градусов тепла и практически нигде не будет осадков, за исключением Закарпатья – там будет дождь.

в Центральных и северных областях будет настоящее лето – от 26 до 29 градусов и без осадков. В Киеве 26-28 и солнечно.

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На востоке до +27, и только в Луганской области немного свежее – 23-25. Без осадков. Сухо будет и на юге, но немного теплее – до +28.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

А пока в Украине никак не отступит летняя погода, на Японию обрушился мощный тайфун – авиарейсы отменены, есть погибшие. Тайфун "Факсай" унес жизнь одного человека и еще 36 пострадали.

А на днях ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова, в результате которого погибли 43 человека. При этом тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Смотрите последствия стихии в сюжете:

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