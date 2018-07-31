Лето устроит "знойный забег" и наверстает упущенное: синоптики уточнили погоду до конца недели

По прогнозам синоптиков, в течение всей недели вплоть до выходных в Украине установится знойная летняя погода. На преимущественной части страны не ожидается не то, что дождей, а даже серьезной облачности. Хотя на западе Украины возможны кратковременные грозовые дожди, да и то, преимущественно конвективного характера. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

По данным синоптиков, в течение всей недели грозовые облака буду скапливаться на Закарпатье и в некоторых регионах западной Украины в силу географических особенностей и движения фронта горячего воздуха с юго-востока. Дожди в западных регионах прогнозируют в течение ближайших суток, а затем уже на выходные.

Так, во вторник, 31 июля, синоптики прогнозируют дожди на западе Украины с большей вероятностью, чем на севере и юге. Хотя над Черниговской и Сумской областями соберутся тучи, и возможны кратковременные дожди. Над югом и западом страны нависли грозовые тучи. Температура воздуха неуклонно ползет вверх. И к вечеру на западе страны будет до +29, на северо-востоке до +31, на востоке и юге страны до +33.

В среду, 1 августа, дожди прогнозируют, как уже говорилось, в основном на западе Украины. Но даже их наличие не снизит температуру воздуха. Местами там воздух прогреется до +29-30. На остальной территории – летний малооблачный зной. Температура будет практически везде до +30, а местами и выше.

В четверг, 2 августа, дожди прогнозируют в некоторых регионах востока Украины. Да и то, с определенной вероятностью. На остальной территории страны, – даже в западных областях, – сухо и солнечно. Все так же жарко, как и в предыдущие дни – +28-30, местами до +31-32.

В пятницу, 3 августа, погода прогнозируется, в целом, схожей с предыдущим днем. Есть вероятность, что кратковременные дожди будут на юго-востоке, как следствие конвективных процессов в атмосфере. Но на температуру воздуха это не повлияет никак.

А вот в субботу, 4 августа, по прогнозам синоптиков, лето сделает "передышку в знойном забеге" и почти на половину Украины, то есть на западную и северную часть страны, придут дожди, а с ними и возможное снижение температуры на 1-2 градуса. Но если где-то температура и снизится до +27, то на остальной территории все так же жарко – до +28-31 градуса. Центр, восток и юг страны – без дождей.

Народный прогноз погоды

31 июля – в этот день почитается память Иоанна Многострадального. В народе говорили: "Хотя в июле и душно, и жарковато, но расставаться с ним жалковато". По народным приметам, если июль был жаркий, зима будет морозной, пишет сайт "Синоптик".

1 августа отмечается день памяти преподобной Макрины (Макриды). Макрида считается указательницей осени. Если на Макриду мокро – вся осень мокрая. В народе заметили, если на Макриду сухо, не будет дождей на шесть недель, мокро – дождь на тот срок. На переменную погоду осени указывал сильный ветер и переменная облачность в этот день.

2 августа почитается память святого пророка Илии. В народе считается, что с Ильина дня идет поворот на осень, хотя жаркое лето может простоять еще долго. В это время устанавливается умеренное тепло. Световой день идет на убыль, а ночи на прибавление. Если в этот день бывает глухой гром – к тихому дождю, гром гулкий – к ливню, гром беспрерывный – будет град; гром гремит долго и не резко – к ненастью, если же отрывисто и непродолжительно – будет ясно.

3 августа почитается память преподобного Симеона и пророка Иезекииля. В народе Симеона называли Летопроводцем, поскольку он лето провожает. По поверью, лето должно закончиться после полудня. Наши предки заметили, каково третье число августа, таков и октябрь. А если этот день выдастся ветренным, то зима будет достаточно холодной.

4 августа отмечается день святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. В народе этот день имел название Поцелуйница. С прежних времен в этот день остерегаются делать полевые работы: градом побьет, грозой убьет, потому что этот день считается и часто бывает громовым. Наши предки заметили, если в этот день гром гремит беспрерывно, то будет град.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, какой будет погода до конца лета и в начале осени. На смену теплу придут ранние заморозки.

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