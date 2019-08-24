Лица 90-х: в День Независимости артисты и спортсмены вспомнили, какой была жизнь 28 лет назад

Независимой Украине исполняется 28 лет. Даже по людским меркам это очень небольшой возраст. Юность. Но сколько всего пережила страна за этот миг истории! Журналисты новостей "Сегодня" не только открыли свои архивы, чтобы взглянуть на Украину 90-х, но и поговорили со знаменитостями и собрали самые колоритные рассказы об их тогдашней жизни. Они вспоминали, как участвовали в демонстрациях за независимость Украины, болели на кухнях, получали зарплату свиньями, делали спецэффекты пылесосами, учились общаться с "малиновыми пиджаками", мечтали о новой жизни своей страны и жалели о медленных реформах. Спортсмены гордились, когда играл украинский гимн в честь их побед, а артисты радовались чувству свободы.

Предыдущую часть воспоминаний читайте здесь: Лица 90-х: в канун Дня Независимости политики и бизнесмен вспомнили, какой была жизнь 28 лет назад

Актер Виктор Андриенко: "В 1991 году мы чувствовали свободу"

"Это было непростое, местами страшное, но классное время. Люди в малиновых пиджаках и с огромными золотыми цепями трансформировались в теперешних богачей, но уже без пиджаков. Правда, только те, кого не перестреляли конкуренты. Кстати, многие из них помогали актерам, защищали в разборках или, наоборот, наезжали… До сих пор помню историю, как "малиновые пиджаки" заказали Давиду Черкасскому телерекламу их казино, заплатив аванс в 3 тысячи долларов. Но пока он творил, прошло пару месяцев. Давид Янович пришел сдавать заказ, а у руля казино уже совсем другие люди, спрашивают: "Чего пришел?". Давид ответил, что сделал рекламный ролик казино и хочет продемонстрировать заказчику. Ответ его огорошил: "А мы что-то заказывали?". Черкасский: "Ну да". Хозяева казино: "Так мы еще и деньги дали?!". Давид Янович: "Ну да!". А новые хозяева: "Очень хорошо... Принеси завтра деньги, что мы дали!". Даже на счетчик грозились поставить, но все закончилось хорошо… А вот если бы режиссер Борис Небиеридзе не дружил с такими людьми, то украинцы так и не увидели бы сериал "Роксолана". А они помогли — дали деньги на создание сериала, и не только на это кино. Для меня 1990-е — очень разные. В 1991 году мы чувствовали невероятную легкость, свободу и ничего не боялись. В 1992 году наступила "бархатная весна раскулачивания складов ЦК КП Украины" — она началась в мае и красиво закончилась в ноябре, когда все мы окончательно поняли, что летим в пропасть... В 1992 году появились первые доллары, зарплаты, и мы вовсю работали. Тогда, в Ялте, я одновременно снимался в 6 фильмах, среди них "Империя пиратов". Мой сын говорил: "А мой папа работает на корабле пиратом!". Я тогда сыграл в кино не только пиратов, а и римлян, французов, индейцев, евреев, сыграл даже в английской рекламе и работал на разогреве перед выступлением Михаила Жванецкого. А в 1993 году началась разруха. Мне пришлось работать тележурналистом — снимать свою программу "Про Кино". Кстати, именно я ездил в Москву, чтобы заполучить на центральном канале мастер-кассеты с сериалом "Горец". Этот сериал стал мегапопулярным в Украине — за минуту рекламы во время его трансляции платили аж 3 тысячи долларов! В 1996 году пришло время для "Шоу долгоносиков". Они собирали огромные рейтинги до 1999 года. Многие актеры тогда получили возможность работать. Нас узнавали на улицах, в транспорте и узнают до сих пор. Мы позволяли себе шутить над всем, что происходило в стране. Время было непростое, но хорошее".

Ведущий Костя Гнатенко: "Меня заметили в кафе"

"Девяностые — пик моей популярности как успешного ведущего и поэта. На ТВ я попал случайно. Меня, стильного и яркого, заметил в кафе режиссер Александр Бар и пригласил на роль ведущего нового тогда жанра ток-шоу. Все так быстро закрутилось... И я, скромный научный сотрудник музея, стал мегазвездой. Моя программа "Бар "Чорний кіт" была очень популярна! В те годы я признался, что гей, и мне не было страшно! Сейчас я не исследую жизнь ЛГБТ-сообщества, уверен, что люди, которые им руководят, даже не знают, что я существую. А я, кстати, автор гимна ЛГБТ "Рожеве й голубе". Его мы с Ирой Билык написали еще в начале 90-х! Но это уже другая история... В жизни важны не звания и не должности. Однажды мне пришлось выступать с концертом на востоке страны перед настоящим уголовным авторитетом! Так вот, если бы мне не сказали, что он "авторитет", то я бы подумал, что он преподаватель философии, настолько был культурен и образован. Оказалось, "авторитет" был моим поклонником, и заплатил хорошие деньги. Сейчас я — арт-директор ночного клуба в Киеве. Вместе с режиссером и продюсером Валерием Погонским мы возобновили ток-шоу "Бар "Чорний кіт", правда, теперь на YouTubе. Я научился быть счастливым без популярности, славы, узнаваемости, автографов, селфи и прочей чуши — той, без которой в 90-е не представлял своей жизни".

Гимнастка Елена Витриченко: "В вагонах вода замерзала"

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"1990-е ассоциируются у меня в первую очередь с карьерой в художественной гимнастике. Это были самые успешные годы, — вспоминает бронзовая призерка Олимпиады-1996 и 9-кратная чемпионка мира. — Развалился Советский Союз, мы как раз были его последней молодежной сборной. Для нас всех это было, с одной стороны, шоком, а с другой — радостью. Каждая страна смогла выставлять своих гимнасток на соревнованиях. Но финансирования практически не было. Помню, как мы добирались с моего первого чемпионата мира в 1992 году: летели через Москву, а потом ехали на поезде, который не отапливался! А это была почти зима — ноябрь месяц. И мы с мамой (Ниной Витриченко, тренером Елены. — Авт.) спали под матрасами, потому что было очень холодно в вагонах. Поставили в стаканчик цветы, которые нам подарили, и вода замерзла! Но я гордилась, что наша страна стала независимым государством. Мой отец всегда был за Украину, и его гордость за нее передалась мне. Было приятно видеть наш флаг и слышать гимн, когда мы побеждали. На чемпионате мира впервые в мою честь гимн играл в 1994-м (в Париже Витриченко вместе с другой украинкой Екатериной Серебрянской разделили первое место в финале с мячом. — Авт.). Узнавали ли на улицах? Да, брали автографы, знакомились. Был даже свой маньяк, который следил за мной. Мы вызывали милицию, чтобы от него избавиться! В конце 1990-х у меня было упражнение со скакалкой под "Ти ж мене підманула": хотела, чтобы было видно, что мы представляем Украину. Обратились к Владимиру Быстрякову, чтобы он обработал эту музыку специально для меня. Очень нравилось его исполнять".

Толкатель ядра Александр Багач: "В Канаде искали гимн и дали премии за ОИ"

/ Фото: Getty Images

"В марте 1993-го сборная Украины впервые выехала на чемпионат мира по легкой атлетике в помещении — в Торонто. Нас было человек восемь, но мы взяли пять медалей. Инна Кравец выиграла "золото" в тройном прыжке, у меня была "бронза". Нам по спецзаказу выдали одежду и обувь, но не в национальных цветах. Когда Инна выиграла, никак не могли найти гимн, диаспора помогла. А для меня гимн Украины первый раз звучал на зимнем ЧЕ в 1994-м. С 1996-го ввели госпремии за Олимпиаду: за 1-е место — 50 000 долларов, за 2-е — 30 000 и за 3-е — 20 000. Какие вообще были 90-е для легкой атлетики? Пример: в Луцке на чемпионате Украины на 100 м у женщин участвовали 8 или 9 человек, а в 90-х было по 5 забегов — человек 40—50".

Влада Литовченко: "В модели пошла по совету подруги"

"В начале девяностых я работала учительницей музыки в обычной школе. Свои занятия старалась проводить нестандартно, развивая музыкальные способности у каждого ученика. И так приятно, что мне до сих пор звонят бывшие ученики и благодарят за уроки! Судьба сложилась так, что из школьного преподавателя я стала супермоделью. Однажды я с подругой гуляла по киевским улицам и увидела объявление о наборе девушек в модельное агентство. Она сказала мне: "Иди, попробуйся, тебя возьмут!". И понеслось! В 1994 году я стала "Мисс Киев", а в следующем году — "Мисс Украина". В те времена попасть в модельный бизнес было сложно, ведь он только появился в нашей стране, и еще не был развит. Любая симпатичная девушка могла попробовать себя в роли модели. Если сравнивать с сегодняшним днем, то платили тогда немного — за показ можно было заработать 50—100 долларов. Но в то время и это были для многих огромные деньги. В школе за месяц никто такой зарплаты не получал. Известные супермодели, которые рекламировали разные бренды и появлялись на обложках глянцевых журналов, могли за один показ получить тысячу. Для меня, простой школьной учительницы, это был настоящий успех. В конце 1990-х я основала свое модельное агентство, которое способствовало тому, что модельный бизнес в нашей стране вышел на европейский уровень. После этого много лет я занималась культурной дипломатией и вопросами ЮНЕСКО. А несколько лет назад защитила кандидатскую диссертацию по истории и работаю директором Вышгородского историко-культурного заповедника".

Рудницкая: "Мы все уничтожаем"

Украинская певица, звезда 90-х годов и создатель хит-парада "Территория А" Анжелика Рудницкая в начале 90-х опасалась, что независимость Украине не дадут.

"К счастью, это получилось. Сразу скажу, что я не ждала тогда того, что по взмаху некой волшебной палочки в стране все изменится к лучшему. Даже несмотря на то, что я романтик, я понимала, что в стране начинался ремонт. За год сделать его было бы невозможно. Например, не случилось быстрой декоммунизации. Все это реализовывается с отсрочкой в несколько десятилетий, потому что тогда мы не защитили себя от влияния старой идеологии, — говорит Рудницкая. — Некоторые сейчас жалуются, мол, что вы переименовываете улицы, а не ремонтируете дороги. Есть, как говорится, две беды — дураки и дороги. Начинать нужно с дураков, а дорогами заниматься параллельно".

По ее мнению, Украина еще через 28 лет вполне имеет шансы стать страной мечты.

"Хочется, чтобы люди научились сортировать мусор, перестали вырубывать леса, незаконно вымывать янтарь. У нашей страны есть для этого все шансы. Но начинать надо не с наказания, а с того, чтобы привить людям любовь ко всему этому. Сейчас мы все уничтожаем, у нас какая-то эпоха потребления", — эмоционально рассказывает Рудницкая.

И продолжила:

"Отличительной чертой Украины может стать массовое производство меда. Мечтаю о том, чтобы украинцы ели не какой-то сладкий кондитерский суррогат, а свой первоклассный мед. Кстати, мед может кормить не только нас, но и остальные страны. Мечтаю, чтобы наши украинские артисты не комплексовали. Наши песни фантастично воспринимаются иностранными слушателями".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что нужно знать о главных мероприятиях Дня Независимости: Шествии Достоинства и Марше Защитников. Вместо военного парада по Киеву пройдут ветераны во главе с президентом Зеленским.

Также напомним, что ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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