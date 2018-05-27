Лига чемпионов в Киеве: у иностранцев исчезли вещи и документы

Охрану общественного порядка во время матчей в Киеве обеспечивали почти 10 тысяч правоохранителей

В Киеве, в ночь после финала Лиги чемпионов, у четырех иностранцев пропали вещи и документы. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает "112 Украина".

"Всего за ночь к нам обратились четыре человека, из числа тех, кто приезжал на просмотр финального матча. Все четыре факта связаны с потерей вещей или документов. На данный момент мы решаем, будем квалифицировать эти случаи как уголовные приключения", – сказал Крищенко.

Вчера украинские правоохранители в круглосуточном режиме обеспечивали общественный порядок накануне и в сам день матча финала футбольной Лиги чемпионов в Киеве. Полицейские совместно с бойцами Национальной гвардии, спасателями, курсантами Национальной академии внутренних Украине не допустили грубых нарушений и предотвратили массовую драку

Напомним, в Киеве на стадионе "Олимпийский" в субботу прошел финальный матч Лиги чемпионов: впервые главный матч европейского клубного футбола прошел в Украине. Встречались "Ливерпуль" и "Реал": испанский клуб сумел победить и завоевать третий трофей ЛЧ подряд и рекордный 13-й в истории!