Ликвидация командира разведгруппы боевиков на Донбассе, стали известны подробности

Под позывными "Скиф", "Жека" и "Стас" скрывался 47-летний авантюрист

Новиков Евгений ("Скиф"). Фото: Facebook

Морпехи 137-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ ликвидировали командира разведывательной группы гаубичного артиллерийского дивизиона 5-й "донецкой" омсбр "Оплот" (в/ч 08805) 1-го армейского корпуса российских гибридных войск на Донбассе.

Это произошло 4 июля в 5 утра на передовой в районе Докучаевска, сообщает "Информнапалм".

Боевик имел много позывных "Скиф", "Жека", "Стас". Под ними скрывался Новиков Евгений Валерьевич, 27.11.1971 года рождения.

Первые сведения о ликвидации командира разведгруппы боевиков появились 5 июля с украинской стороны, а 6-го – на информационных страницах пророссийских боевиков и в сводках, которые публикуют каналы террористов стали массово появляться подтверждения и посты со свечами.

По данным Центра исследования признаков преступления против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец", кроме террористической деятельности, "Скиф" также занимался мошенничеством, клонированием банковских карточек. Преступный авантюризм и привел Новикова в ряды "гибридных" российских террористических сил. Где мошенники, убийцы и другие криминальные элементы находят себе работу по душе под флагом идей "русского мира"

Напомним, офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщал, что, по итогам июня в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы порядка 34 оккупантов и порядка 62 – получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили семеро оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, суицид).

А тем временем украинские военные выложили в сети видео уничтожения блиндажа боевиков.

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