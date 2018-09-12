Ликвидация Захарченко: боевики "ДНР" объявили в розыск нового подозреваемого, фото

Сегодня, 20:02

"Вина" подозреваемого заключается в том, что он тоже ходил в кафе "Сепар"

Фото: ДАН
Фото: ДАН

Незаконное "министерство внутренних дел" т.н. "Донецкой народной республики" продолжает изображать видимость поисков подозреваемых в ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко и опубликовало фото нового подозреваемого.

Судя по опубликованному снимку, нельзя назвать ни примерный возраст подозреваемого, ни его рост, ни цвет глаз и волос. А вся его "вина" заключается в том, что 31 августа 2018 года он находился в кафе, где был ликвидирован Захарченко.

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Напомним, неделей ранее полицаи "ДНР" объявили в розыск двух пенсионеров и опубликовали фотографии подозреваемых, однако в тот же день сняли их с розыска.

Также напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в ресторане "Сепар" в центре Донецка прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко и его охранник. Ранения также получили 12 человек, в их числе оказались самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова. Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

В свою очередь в СБУ назвали версии убийства Захарченко. Глава ведомства Василий Грицак считает, что лавной версией причин его устранения могут быть разборки на коммерческой основе. "Проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели".

 
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Источник:

"Сегодня"

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