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Литва бесплатно передала Украине боеприпасы на 7,5 миллионов гривен

12 июня, 10:00

Материальную поддержку и элементы вооружения Литва передает Украине уже не впервые

Фото: Pixabay

Литва бесплатно передала Украине почти миллион неиспользуемых литовской армией боеприпасов для стрелкового оружия советского производства (автоматов и пулеметов). Об этом сообщили в Минобороны Литвы.

Стоимость этой техники в ведомстве оценивают в 255,5 тысяч евро (7,5 миллионов гривен).

Решение передать эти боеприпасы Киеву Вильнюс принял еще в феврале, пояснили в министерстве, заметив, что 11 июня эта идея была осуществлена – технику из Литвы перевезли самолеты украинских ВВС.

"Передача имущества является последовательной и всеобъемлющей частью поддержки Литвой Украины", — прокомментировал литовский министр нацобороны Раймундас Кароблис. Это, уверены литовские власти, в том числе, способствует укреплению обороноспособности Украины, а также обеспечению ее "независимости, суверенитета и территориальной целостности".

Предоставляя Киеву военную поддержку, отмечается в сообщении министерства, "Литва соблюдает все международные соглашения и конвенции". Боеприпасы, которые получили украинские власти, могут использоваться только для обеспечения безопасности Министерства обороны Украины и подчиненных ему учреждений и обороны страны, заключили в литовском министерстве.

Материальную поддержку и элементы вооружения, напомнили в Минобороны, Литва передает Украине уже не впервые.

Напомним, что Украина, Литва и Польша решили создать совместный комитет по безопасности.

Кроме того, Межпарламентская ассамблея трех стран призвала страны ЕС продлить санкции против России, пока Москва полностью не выполнит Минские договоренности и не будет восстановлена территориальная целостность Украины.


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Тег Литва, помощь, боеприпасы, вооружение

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УНН

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