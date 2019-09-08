Литва и Латвия жестко отреагировали на проведение местных "выборов" в Крыму

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Литва и Латвия не признают результаты проведения так называемых местных "выборов" в аннексированных Россией Крыму и Севастополе, а также подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Соответствующие заявления на своих сделали главы министерств иностранных дел Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевич.

"Литва не признает сегодняшние "выборы" в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированные Россией. Мы подтверждаем нашу поддержу суверенитету и территориальной целостности Украины, и осуждаем российскую оккупацию Крыма и нарушение международного права", – констатировал Линкявичюс.

Глава МИД Латвии также подтвердил, что Рига не признает местные выборы, которые проводятся в незаконно оккупированных и аннексированных Россией Крыму и Севастополе.

"Я подтверждаю нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – отметил Ринкевич.

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Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с тем, что оккупанты в Крыму проводят "выборы". Внешнеполитическое ведомство призвало международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России и увеличить давление на РФ.

Ведомство также призвало не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями.

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В МИД напомнили, что АРК и Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. При этом одной из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства государства-суверена, то есть Украины.

Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования – около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов, в том числе в оккупированном Крыму.

Прокуратура Автономной Республики Крым уже призвала жителей оккупированного полуострова не участвовать в незаконных "выборах", которые проводит Россия. Кроме того, прокуратура объявила в розыск главу оккупационного "избиркома" Максима Малышева.

Как известно, Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. В настоящее время оккупированный Россией Крым и сама Россия находятся под санкциями западных стран, под санкции попадают также компании, работающие с этими странами или Крымом в определенных сферах.

Также генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш опубликовал доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму:

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