Литва предоставит Украине боеприпасов на 255 тысяч евро
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Литовское правительство утвердило безвозмездную передачу Украине боеприпасов на сумму 255 тысяч евро. Об этом говорится на сайте Минобороны Литвы.
Отмечается, речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которую армия Литвы больше не использует.
"Передача боеприпасов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвы Украине в укреплении ее оборонного потенциала и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности ", – сказал министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис.
По его словам, "это целостная и комплексная часть поддержки Украины для укрепления ее оборонительных возможностей и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности государства".
Напомним, в 2016 году Украина получила от Литвы 146 единиц летального оружия разработки и производства бывшего СССР. Соответствующие данные доступны в базе ООН "Информация о глобальной торговле оружием". Также Литва поставила Украине 150 тонн боеприпасов, которые хранились на территории страны еще с советских времен.
Отметим, что большую часть иностранной помощи (всего 18 стран), в том числе в виде военной техники и подготовки солдат, Киев получает от США, Великобритании, Канады и Литвы. И только Литва предоставила Украине стрелковое оружие и боеприпасы к нему.
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