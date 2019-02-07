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Литва предоставит Украине боеприпасов на 255 тысяч евро

Сегодня, 11:55

Вильнюс уже несколько лет помогает власти в Киеве в связи с вооруженной агрессией России на востоке

Фото BALTNEWS.lt / Алиса Глебова
Фото BALTNEWS.lt / Алиса Глебова.
Литва предоставит Украине боеприпасов на 255 тысяч евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfe/798/5c5bfe7985776.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfe/798/5c5bfe7985776.jpg Украина Вильнюс уже несколько лет помогает власти в Киеве в связи с вооруженной агрессией России на востоке

Литовское правительство утвердило безвозмездную передачу Украине боеприпасов на сумму 255 тысяч евро. Об этом говорится на сайте Минобороны Литвы.

Отмечается, речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которую армия Литвы больше не использует.

"Передача боеприпасов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвы Украине в укреплении ее оборонного потенциала и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности ", – сказал министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис.

По его словам, "это целостная и комплексная часть поддержки Украины для укрепления ее оборонительных возможностей и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности государства".

Напомним, в 2016 году Украина получила от Литвы 146 единиц летального оружия разработки и производства бывшего СССР. Соответствующие данные доступны в базе ООН "Информация о глобальной торговле оружием". Также Литва поставила Украине 150 тонн боеприпасов, которые хранились на территории страны еще с советских времен.

Отметим, что большую часть иностранной помощи (всего 18 стран), в том числе в виде военной техники и подготовки солдат, Киев получает от США, Великобритании, Канады и Литвы. И только Литва предоставила Украине стрелковое оружие и боеприпасы к нему.

 

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Тег Литва, помощь, боеприпасы

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