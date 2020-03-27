Логистические центры Линии магазинов EVA в условиях карантина обрабатывают около 2 миллионов единиц товаров в сутки

Почти 1200 работников логистических центров Линии магазинов EVA обрабатывают в сутки около 2 миллионов единиц товаров (1800 паллет), чтобы обеспечить покупателей сети всем необходимым. Работаают они в усиленном противоэпидемическом режиме

В отличие от офисных работников, они не могут перейти на дистанционный режим, ведь им нужно не виртуально, а реально отобрать, упаковать и загрузить в машины десятки тонн продукции. А водителям — проехать сотни, а иногда и тысячи километров, чтобы доставить эти товары почти в тысячу магазинов EVA, где те же памперсы и средства гигиены для детей ждут их мамочки.

Работники логистических центров понимают, какая возлагается на них ответственность, чтобы товары, которые ждут покупатели магазинов EVA, были надежно защищены. И поэтому, чтобы предотвратить возможность распространения коронавирусной инфекции, они придерживаются всех противоэпидемических мероприятий — работают в защитных масках и перчатках, во всех помещениях логистических центров каждый час осуществляют санитарную обработку дезинфицирующими средствами. Весь товар перед загрузкой в машины тщательно упаковывается стрейчлентамы.

"Упаковывая каждый флакончик дезинфектора для обработки помещений, средства гигиены или памперсы для детишек, наши сотрудники думают, в первую очередь, о тех мамочках, которые в эти сложные времена заботятся о безопасности своих детей", — отметил директор по логистике Линии магазинов EVA Сергей Зинченко.

С работой логистических центров можно ознакомиться на видео:

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