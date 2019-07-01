Локацию учений Sea Breeze изменили из-за требования России

В 2019 году впервые в истории учений будет участвовать новый американский катамаран

Учения. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA.

Одну из локаций морского компонента украинско-американских командно-штабных учений Sea Breeze-2019 пришлось менять накануне учений из-за предупреждения со стороны России. Об этом сообщил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко, передает "Радио Свобода".

"Накануне учений мы получили сообщение о закрытии одного из участков Черного моря. Мы привыкли к такому поведению России, но вы также удивляете международных партнеров. Мы изменили район учений, мы не обязаны были действовать именно в этом районе. Будем укреплять навыки по выполнению задач на море, в воздухе и на суше вместе с нашими партнерами", – заявил адмирал.

В свою очередь руководитель учений от США, командир тактического соединения 65 Мэтью Лиман заявил, что важнейшим компонентом учений является усложнение организации и координация совместных усилий.

"Мы должны помнить, что учения Sea Breeze-2019, которые начинаются сегодня, готовили в течение последнего года. В течение этого года представители 19 стран участвовали в планировании учений, посещали Киев и Одессу. В 2019 году впервые в истории учений будет участвовать новый американский катамаран (американское судно обеспечения USNS Yuma, спущенное на воду в 2016 году)", – сказал Лиман.

Также он отметил, что благодаря этим учениям американский флот учится выполнять боевые задачи в Черном море вместе с партнерами.

Sea Breeze – ежегодные многонациональные учения, которые проводятся с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступают США.

Ранее новости "Сегодня" сообщили, что учения традиционно будут проходить на море и суше, а также в воздухе и под водой.

29 июня в Одессу прибыл американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma, который также будет участвовать в учениях. Сообщалось, что в ближайшее время в порт Одессы зайдет еще один корабль Военно-морских сил США – ракетный эсминец USS Carney DDG64.

30 июня в город зашли болгарский малый противолодочный корабль "Бодрый" и грузинский катер береговой охраны P23 "Очамчира".

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