Ломбарды выходят на уровень полноправных игроков Fin Tech индустрии

Это вынуждает их приводить свои процессы в соответствие с новыми реалиями. Взять, к примеру, самый популярный вид финансового кредитования среди украинцев – ломбардные займы. За почти уже 3 десятилетия своего существования в независимой Украине негосударственные ломбарды продемонстрировали, кроме активного роста отрасли, огромный прыжок в новой технологичной индустрии экономики – Fin Tech.

Fast money

В сравнении с банками ломбарды улетели далеко вперед по скорости обслуживания и выдачи кредитов. Ранее это было 10-15 минут, сегодня такие инновационные сервисы, как ScarbID дают возможность получить деньги за 3-5 минут. Что эта услуга дает клиентам, рассказали в одной из крупнейших ломбардных сетей Украины "Скарбниця". Как пояснили в компании, это простой и быстрый способ получить финансовый кредит, подгружая в личный кабинет на сайте электронные копии документов. Необходимо всего лишь иметь при себе мобильный телефон, посредством которого осуществляется идентификация клиента и подтягивается его история сотрудничества с ломбардом. Клиент использует электронные документы вместо оригиналов в твердых экземплярах, такую возможность дает система е-паспорт. Также, в национальной сети ломбардов предлагают всем клиентам заключать е-договор.

Cashless или деньги на карту

Все финтех инновации направлены на максимальную финансовую инклюзию, которую Нацбанк определил как драйвер экономического роста в современном мире. Реализация поставленной цели будет достигаться путем развития безналичной экономики в том числе. Этот глобальный тренд стал толчком для внедрения в сфере ломбардного кредитования ряда сashless-сервисов. Уже сегодня у всех клиентов есть возможность выбрать, в каком виде получить сумму по кредиту: наличными или на карту. Это безопасно, нет потребности носить с собой сумму денег, которую выдали в кредит, и удобно.

Дистанционные сервисы

Сейчас происходит активная смена приоритетов в платежной индустрии, выигрывают те участники рынка, которые нацелены на обслуживание клиента без географической привязки. Единственное условие – точка доступа к интернету. Взяв кредит в ломбарде, теперь не обязательно посещать отделение, чтобы погасить проценты. Это можно сделать через личный кабинет в несколько кликов. Если, при заключении кредитного договора, клиент решил взять не всю сумму, а ее часть, при вновь возникшей потребности он может добрать сумму по кредиту, находясь в любой точке мира.

Глобальная тенденция

Как видим, отрицать прыжок в разработке финтех предложений и сервисов, существенное ускорение перехода на безналичную экономику, – не представляется возможным. В результате внедрения инновационных безналичных сервисов все участники процесса получают ряд преимуществ: сокращение расходов на денежный оборот, сокращение теневого сектора экономики, прозрачность формирования доходов и расходов корпораций, скорость транзакций и многое другое. Именно поэтому новые технологии стали основным фактором роста финансового сектора в мире. В ближайшие годы общество в полной мере ощутит на себе изменения, которые повлекла за собой данная фаза глобальной экономики.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама