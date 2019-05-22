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"Лото-Забава": 330-й миллионер появился во Львовской области

Новости компаний
22 мая, 16:48

19 мая 2019 года во время розыгрыша 1032-го тиража "Лото-Забава" в Украине появился юбилейный 330-й миллионер!

Игрок зачеркнул три горизонтали с двумя льготными подковками и выиграл 1 000 000 гривен в рамках "Великої гри". Обеспечил этот выигрыш шарик с четным числом 46, который первым выпал из большого лототрона в начале эфира. Выигрышный билет №0052078 был приобретен в г. Борислав Львовской области на фирменном столе "М.С.Л.", расположенном в торговом центре на ул. Ковалива, 52-Г. Победитель стал восемнадцатым миллионером 2019 года.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." традиционно приглашает любимца фортуны приобщиться к элитарному "КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.", посетить Киев и провести невероятные выходные в рамках подарочной программы "Два дня из жизни миллионера" для двух человек. Этим приглашением уже воспользовалась одна из почетных участников "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." – Галина Кориневич, которая приехала в студию "Лото-Забава" в этот же день, 19 мая, для торжественного вручения чека на 1 000 000 гривен.Победительница провела незабываемый уик-энд в столице, изюминкой которого стали посещения Дня рождения загородного зоопарка "12 месяцев" и концерта симфонического рока Rockoko.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет главного победителя или главную победительницу 1032-го тиража "Лото-Забава" и советует обращаться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.

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Тег миллионер, миллион, М.С.Л., Лото-Забава

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