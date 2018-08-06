"Лото-Забава": В Кривом Роге выигран 1 000 000 гривен

В начале эфира первым из большого лототрона выпал шарик с четным номером 32, что гарантировало выигрыш одного миллиона гривен в категории "три горизонтали с двумя льготными подковками".

Победитель стал 299-м счастливчиком на счетчике миллионеров "Лото-Забава" и уже двадцатым в этом году. Счастливый билет №0150725 приобрели в г. Кривой Рог в "ЛОТО маркете", который находится по адресу: ул. Эдуарда Фукса, 81.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." приглашает новоиспеченного победителя присоединиться к закрытому элитному "КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." и принять участие в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" для двух человек. Всеми преимуществами членства в "КЛУБЕ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." уже воспользовались многие миллионеры. В том числе и Анатолий Вернигора из Василькова, который посетил студию "Лото-Забава" 29 июля 2018 года вместе со своей невестой Ириной, и провел незабываемый уик-энд в столице. В рамках программы "Два дня из жизни миллионера" будущие молодожены смогли с легкостью окунуться в сладкую жизни в стиле luxury и почувствовать себя настоящими миллионерами.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет главного победителя 991-го тиража и советует обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.