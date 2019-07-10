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"Лото-Забава": в Полтаве сорван первый джекпот 2019 года

Новости компаний
10 июля, 16:33

7 июля в украинской государственной лотерее "Лото-Забава" произошла настоящая сенсация, ведь по результатам тиража №1039 появился новый мультимиллионер, который выиграл крупнейший денежный приз лотереи – джекпот размером в 3 миллиона гривен

Известно, что выигрышный лотерейный билет №0267289 был приобретен 6 июля на точке распространения, которая находится в Полтаве по адресу: улица Соборности, 46. Для победителя игра обошлась всего в 10 гривен – именно столько стоил его билет. Это – первый выигранный джекпот "Лото-Забава" в 2019 году!

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет нового любимчика Фортуны с выигрышем и приглашает его посетить Киев, стать почетным участником "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." и принять участие в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" для двух человек.

Напомним, что 6-7 июля 2019 года этим предложением уже воспользовался миллионер из Львовской области – ветеран АТО Виталий Марич, который в рамках этого проекта, кроме множества других развлечений, стал первым посетителем единственного в Украине 5D Музея "Становлення української нації", официальное открытие которого запланировано только на 3 августа 2019 года.

Предыдущий джекпот "Лото-Забава" размером в 3 миллиона гривен был сорван 7 октября 2018 года во время розыгрыша юбилейного 1000-го тиража "Фабрики миллионеров". Его владельцем стал Александр Сивак, который приехал из Черкасс по программе "Два дня из жизни миллионера" 24-25 ноября 2018 года в Киев вместе со своей женой Ириной, чтобы принять участие в съемках любимой лотереи и получить из рук Ларисы Руснак и Анатолия Гнатюка призовой чек.

Напомним, что за все время существования лотереи "Лото-Забава", ее миллионерами и мультимиллионерами стали уже 335 украинцев, а за 2019-й год таких счастливчиков насчитывается уже 23 человека.

Розыгрыши "Лото-Забава" происходят каждое воскресенье в прямом эфире на телеканале "1+1" в 9:00.

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Тег джекпот, М.С.Л., Лото-Забава

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