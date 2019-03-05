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"Лото-Забава": в "Великій грі" выиграли 2 000 000 гривен!

Новости компаний
Сегодня, 12:44

Уже девять тиражей подряд игроки "Лото-Забава" выигрывают призы в категориях с выигрышами на 1 000 000 гривен

"Лото-Забава": в "Великій грі" выиграли 2 000 000 гривен! //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d64/62d/5c7d6462d0bc4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d64/62d/5c7d6462d0bc4.jpg Украина Уже девять тиражей подряд игроки «Лото-Забава» выигрывают призы в категориях с выигрышами на 1 000 000 гривен

Во время розыгрыша 1021-го тиража лотереи "Лото-Забава", который состоялся 3 марта 2019 года, были выиграны сразу 2 000 000 гривен. В начале эфира первым из большого лототрона выпал шарик с четным числом 4, что гарантировало выигрыш одного миллиона гривен в категории "три горизонтали с двумя льготными подковками". Этот приз разделили между собой сразу четыре игрока, каждый из которых выиграл по 250 000 гривен. Первый выигрышный билет №0031165 был приобретен в г. Лубны Полтавской области в киоске "М.С.Л.", расположенном на улице Ярмарочной, 2-А. Второй билет №0134954 с призом в четверть миллиона гривен приобрели в Бердянске Запорожской области в "ЛОТО маркете", расположенном на улице Центральной, 20/38. Владелец третьего призового билета №0136267осуществил свою счастливую покупку в Одессе в "ЛОТО маркете" по адресу: ул. Днепропетровская дорога, 120. Четвертый счастливчик приобрел билет №0213999 в г.Шпола, что на Черкасщине, на фирменном столе "М.С.Л.", расположенном в магазине на ул. Героев Крут, 1.

Кроме того, в категории "три горизонтали с одной льготной подковкой" тоже был сорван 1 000 000 гривен. Новоиспеченный миллионер приобрел свой счастливый билет №0374097 в г.Ровно в "ЛОТО маркете" на улице Киевской, 10. Победитель стал 319-м счастливчиком на счетчике миллионеров "Лото-Забава" и уже седьмым в этом году. Напомним, что уже девять тиражей подряд игроки выигрывают призы в категориях с выигрышами на 1 000 000 гривен.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." приглашает новоиспеченного миллионера посетить Киев, стать почетным участником "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." и принять участие в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" для двух человек. Напомним, этим предложением уже воспользовались миллионеры из Харьковщины – Оксана Сорокина и ее свекровь Надежда Андреевна. Гости получили призовой сертификат на 1 000 000 гривен из рук Анатолия Гнатюка в прямом эфире "Лото-Забава" и провели незабываемые выходные в столице в течение 8-9 декабря 2018 года.

Во время розыгрыша 1021-го тиража "Лото-Забава" в конкурсе "Багаті та Відомі" фортуна улыбнулась учительнице Оксане Сирант из с.Кукавка Винницкой области. Героиня конкурса приехала в студию по поручению своего отца Анатолия Владимировича, который, к сожалению, по состоянию здоровья не смог самостоятельно отправиться в Киев. Оксана Анатольевна сидела на втором месте в красном ряду и выиграла в суперигре 100 000 гривен.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителей 1021-го тиража и советует им обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению своих выигрышей.

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Тег выигрыш, М.С.Л., Лото-Забава

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