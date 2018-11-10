Луценко назвал количество взяточников, которых задержала Генинспекция ГПУ

Сегодня, 19:29

Генеральный прокурор отметил успешную работу структуры

Юрий Луценко. Фото: gp.gov.ua
Юрий Луценко. Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что за два года своего существования Генеральная инспекция Генпрокуратуры задержали за коррупцию 538 работников Министерства внутренних дел, 156 сотрудников Государственной фискальной службы и 26 прокуроров. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Задержали на взяточничестве очередного изменника в прокуратуре Житомирщины. И это – не просто еще одно успешное дело Генинспекции ГПУ. За два года своего существования по заявлениям граждан вместе с коллегами из СБУ и ВБ (внутренней безопасности) МВД мы задержали на коррупции 538 работников Министерства внутренних дел, 156 Государственной фискальной службы, 26 прокуроров, 9 из СБУ", - написал Луценко.

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Ранее Луценко рассказал, сколько ежегодно Украина теряла из-за коррупции. 

В свою очередь замгенсека НАТО оценил борьбу с коррупцией в Украине и заявил, что они готовы содействовать созданию в стране структуры порядочности, подотчетности и открытости на всех уровнях власти.

Также мы писали о том, что аналитики подсчитали убытки Украины от коррупции.
Луценко, СБУ, взятки, генпрокуратура, МВД Украины

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