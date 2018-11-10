Луценко назвал количество взяточников, которых задержала Генинспекция ГПУ
Генеральный прокурор отметил успешную работу структуры
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что за два года своего существования Генеральная инспекция Генпрокуратуры задержали за коррупцию 538 работников Министерства внутренних дел, 156 сотрудников Государственной фискальной службы и 26 прокуроров. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Задержали на взяточничестве очередного изменника в прокуратуре Житомирщины. И это – не просто еще одно успешное дело Генинспекции ГПУ. За два года своего существования по заявлениям граждан вместе с коллегами из СБУ и ВБ (внутренней безопасности) МВД мы задержали на коррупции 538 работников Министерства внутренних дел, 156 Государственной фискальной службы, 26 прокуроров, 9 из СБУ", - написал Луценко.
Ранее Луценко рассказал, сколько ежегодно Украина теряла из-за коррупции.
В свою очередь замгенсека НАТО оценил борьбу с коррупцией в Украине и заявил, что они готовы содействовать созданию в стране структуры порядочности, подотчетности и открытости на всех уровнях власти.
Также мы писали о том, что аналитики подсчитали убытки Украины от коррупции.
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