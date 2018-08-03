Луценко решил передать расследование нападения на чиновницу из Херсона в СБУ

Сегодня, 11:59

Генпрокурор проведал в больнице Екатерину Гандзюк, на которую вылили кислоту


Утром 3 августа генеральный прокурор Юрий Луценко посетил в больнице пострадавшую от нападения чиновницу Херсонской мэрии Екатерину Гандзюк. Об этом сам руководитель ГПУ написал в своем Facebook.

"Состояние тяжелое. Но дух, как всегда, не сломленный. Услышал ее версии причин нападения на нее. Учитывая это, принял решение передать следствие центральному аппарату СБУ", – заявил он.

При этом расследование будет проводиться под руководством Генеральной прокуратуры.

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Кроме того, по словам Луценко, "в связи с серией нападений на общественных активистов в последние дни запланировал проведение координационного совещания правоохранительных структур".

В свою очередь, пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган в своем Facebook отметила, что оценивать нужно не только нападение на Гандзюк, но всю ситуацию сращивания криминальных и пророссийских сил на юге и востоке Украины.

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Отдельно Луценко призвал общественных активистов сотрудничать с правоохранительными органами при возникновении малейшей угрозы.

Напомним, из больницы в Херсоне 1 августа выписалась исполняющая обязанности управляющей делами городского совета Екатерина Гандзюк, которая накануне получила химические ожоги в результате нападения

Нападение было квалифицировано правоохранителями как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии нападения на Гандзюк.
Луценко, сбу, ГПУ, Херсон, Гандзюк

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Источник:

"Сегодня"

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