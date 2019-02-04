Луценко рассказал, как в Украине уничтожали армию

Началось все с отказа от ядерного оружия и сокращения численности личного состава и техники

Фото: Сегодня

Луценко рассказал, как в Украине уничтожали армию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/863/f96/5c5863f963576.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/863/f96/5c5863f963576.jpg 2019-02-04T18:12:00+02:00 Украина Началось все с отказа от ядерного оружия и сокращения численности личного состава и техники

В Украине начали расследование хищений в Вооруженных силах за 2004-2017 годы. В рамках следствия генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о четырех этапах в период с 1991-го по 2014 год, как разоружалась украинская армия и приводилась в упадок.

Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады он рассказал, что в наследство от СССР Украине досталась огромная армия: 800 тысяч военных, 6500 танков, 7000 бронированных машин, 1,5 тысячи самолетов, 350 кораблей, 1272 единиц ядерных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет.

По его словам, спустя несколько лет началось бездумное, как он считает, сокращение армии и признание множества вооружения "избыточным имуществом", что привело к падению боеспособности украинского войска.

Развал ВСУ в четыре этапа

Луценко разбил упадок украинской армии на четыре этапа, когда были разные министры обороны и главы государства. Первый - 1991-1996 годы (президенты: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, министры обороны: Константин Морозов, Виталий Радецкий, Валерий Шмаров, Александр Кузьмук; начальники Генштаба: Георгий Живица, Василий Собков, Анатолий Лопата, Александр Затынайко). Это этап характеризуется попыткой высшего военно-политического руководства государства организовать управление войсками, в результате проведения мероприятий разоружения, в частности, отказа от средств тактического ядерного оружия, были созданы условия для постепенного системного снижения уровня боеспособности ВСУ.

Второй этап – 1997-2005 годы (президент Леонид Кучма, министры обороны Александр Кузьмук, Владимир Шкидченко, Евгений Марчук; начальники Генштаба Александр Затынайко, Владимир Шкидченко, Петр Шуляк, Сергей Кириченко). Этот этап характеризуется сокращением численности войск. В результате продолжения мероприятий необоснованного сокращения численности ВСУ начался процесс системного снижения уровня боеспособности армии.

Третий этап – 2006-2009 годы (президент Виктор Ющенко, министры обороны Александр Кузьмук, Анатолий Гриценко, Юрий Ехануров; начальники Генштаба Сергей Кириченко, Иван Свида). В это время значительно углубился процесс системного снижения боеспособности ВСУ в результате продолжения мероприятий бессистемного сокращения численности ВСУ.

Четвертый этап – 2010-2014 годы (президент Виктор Янукович, министры обороны: Михаил Ежель, Дмитрий Саламатин, Павел Лебедев, начальники Генштаба: Григорий Педченко, Владимир Замана). Этот этап характеризуется игнорированием руководством Минобороны и командованием ВСУ основных положений и принципов военного искусства. В частности, в 2010-2011 годы – расформировываются объединенное оперативное командование и командование сил поддержки ВСУ. Практически уничтожен оперативно-стратегический уровень структуры ВСУ, дезорганизовано управление обороной государства на оперативно-стратегическом уровне. В 2012 году было окончательно дезорганизована система ПВО Украины и безосновательно изменена система мобилизации и планирования и перевод на так называемую трехуровневую систему управления, что создало условия для критического уровня разбалансировки системы общего управления войсками. В 2013-2014 годах завершается расформирование армейских корпусов, как основа тактического уровня структуры ВСУ, окончательно дезорганизуется система управления войсками на всех уровнях – от бригад до видов ВСУ.

"Отсутствие оперативно-стратегического органа военного управления стало одной из основных проблем организации обороны территориальной целостности Украины в 2014 году", – сказал Луценко.

Напомним, в Украине начали расследование хищений в ВСУ за 2004-2017 годы, в связи с чем была создана Временная следственная комиссия. Как сообщали в Раде, за 10 лет было распродано за "копейки" большое количество техники и вооружения – сотни танков, сотни БТРов, десятки вертолетов. В Раде озвучивали количество техники и суммы.

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