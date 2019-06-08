Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Луценко рассказал об "улове" взяточников за неделю

8 июня, 21:07

За семь дней было зафиксировано 10 попыток незаконного обогащения

СБУ задержала полицейских, бравших взятки с наркоторговцев
СБУ задержала полицейских, бравших взятки с наркоторговцев. Фото: СБУ

На протяжении недели с 3 по 7 июня сотрудниками Генеральной прокуратуры было зафиксировано 10 попыток получения взяток, у которых изъяли почти полтора миллиона гривен и свыше 400 тысяч долларов.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook, добавив также показательную инфографику.

"Задокументировано 10 взяточников. У них изъято средств на общую сумму в 1 499 500 гривен и 420 500 долларов", – говорится в сообщении.

Также Луценко прокомментировал сообщение подписью: "Просто рабочая неделя".

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Луценко, взятки, ГПУ, взяточники

Вы сейчас просматриваете новость " Луценко рассказал об "улове" взяточников за неделю". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Луценко о хищениях в "оборонке": Снимали прицелы с танков и сами себе продавали

6 июня, 18:25

Генпрокурор рассказал о коррупционной схеме и отметил, что одна такая деталь стоит миллион гривен

В Житомирской области СБУ разоблачила на взятках двух полицейских

3 июня, 16:39

Правоохранители задержали одного из фигурантов после получения 2700 гривен

Меган Маркл рискует повторить судьбу принцессы Дианы

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Девушка дня. Самая красивая гольфистка мира Пэйдж Спиранак

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

Как определить, натуральный мед или нет?

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

6 июня, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Опыт Сингапура: может ли Украина воспользоваться рецептом "экономического чуда"

Сегодня, 07:51

В начале независимости Сингапур находился, пожалуй, в худшем положении, чем сейчас Украина

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет

Вчера, 07:51

Бюджетная декларация основана на весьма осторожных прогнозах Минфина

"Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель

6 июня, 10:37

Первый зарубежный визит нового президента Украины не вышел комом

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Когда у человека наступает старость

6 пар знаков Зодиака, которые невероятно совместимы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь