Луценко рассказал об "улове" взяточников за неделю

За семь дней было зафиксировано 10 попыток незаконного обогащения

СБУ задержала полицейских, бравших взятки с наркоторговцев. Фото: СБУ

На протяжении недели с 3 по 7 июня сотрудниками Генеральной прокуратуры было зафиксировано 10 попыток получения взяток, у которых изъяли почти полтора миллиона гривен и свыше 400 тысяч долларов.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook, добавив также показательную инфографику.

"Задокументировано 10 взяточников. У них изъято средств на общую сумму в 1 499 500 гривен и 420 500 долларов", – говорится в сообщении.

Также Луценко прокомментировал сообщение подписью: "Просто рабочая неделя".

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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