Луценко разъяснил "юридические тонкости" в обмене пленными

Экс-генпрокурор сказал, что выдача Цемаха невозможна по Конституции Украины

Юрий Луценко. Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Экс-генпрокурор Юрий Луценко объяснил, что выдача террориста "ДНР" Владимира Цемаха Нидерландам была невозможной по Конституции Украины. Об этом он написал в Facebook.

"Я имел несколько разговоров о нем и с голландскими коллегами по международной следственной группе, и с президентом и его командой", – сообщил Луценко.

По его словам, в той ситуации Украина сделала все возможное.

"Для всех, кто шепчет или кричит о "зраде", хочу сказать: украинская сторона отложила обмен и сделала (уже после моей отставки) все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался", – рассказал бывший генпрокурор.

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"Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых 4 подозреваемых – заочно", – добавил Луценко, ссылаясь на статью 25 Конституции Украины о запрете выдачи граждан Украины иностранному государству.

"Их (Нидерландов) цель – снять санкции ЕС против РФ, которые были введены именно после катастрофы МН17. Противодействие этому – задача высшего руководства государства и МИД", – подчеркнул бывший глава ГПУ.

Также Луценко подчеркнул, что это не могло остановить освобождение украинцев, среди которых такие, что годами мужественно противостояли Кремлю.

Напомним, ранее мы писали, что выдача Владимира Цемаха была главным требованием Москвы в переговорах об обмене удерживаемыми лицами.

Кроме этого, власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать подозреваемого в деле о катастрофе малайзийского Boeing, экс-начальника бригады "ПВО ДНР" из Снежного Донецкой области Владимира Цемаха.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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