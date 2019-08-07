Годовщина убийства Павла Шеремета / Фото: Украинская правда

Луценко: У следствия есть данные о возможных участниках убийства Шеремета https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82,%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82,%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0 2019-08-07T02:07:34+03:00 Украина Основными версиями причин преступления были названы профессиональная деятельность

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие располагает данными о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета, но необходимо проведение ряда следственных действий.

"Мы видим вероятных участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий", – сказал генпрокурор в эфире "Радио НВ" во вторник.

Ранее в Нацполиции раскрыли детали расследования убийства Павла Шеремета.

Реклама

На днях Владимир Зеленский заявил, что украинское сообщество должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?". Как отметил глава государства, раскрытие убийства журналиста бывший президент и правоохранительные органы называли "делом чести", но прошло три года, но вопросов остается больше, чем ответов.

Также в Киеве состоялась акция в память о журналисте Павле Шеремете. На мероприятие собралось несколько десятков человек, среди которых были и коллеги Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

Читайте подробней, что известно спустя три года после трагедии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама