Лучше, чем иностранные: в Украине представили уникальные военные радары
Новая радиолокационная техника сможет отследить беспилотники и самолеты противника
Сегодня в Запорожье презентовали сразу две новейшие радиолокационные системы. Первая – МР-1, которая может обнаруживать небольшие беспилотники и самолеты, изготовленные по стелс технологиям.
Вторая РЛС "Зоопарк-3" находит артиллерийские позиции с первого вражеского выстрела. Запорожские оружейники планируют уже этой осенью начать серийное производство систем для украинского войска.
Директор комплекса "Искра" говорит – наши станции имеют преимущество перед иностранными аналогами.
"Это значительный прорыв, потому что такая техника и спроектирована и изготовлена впервые. Такой техники в Украине не было, она крайне нужна вооруженным силам. И мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы поставить ее вооруженным силам в ближайшее время", – сказал директор научно-производственного комплекса "Искра" Юрий Пащенко.
Напомним, недавно в Украине испытали новый контрбатарейный радар. Техника позволяет определить на расстоянии в десятки километров точное местонахождение вражеской артиллерии. Это тоже детище "Искры".
Ранее мы писали о разработке на одном из оборонных предприятий во Львове комплекса, способного обнаружить артиллерию врага. Речь идет об испытаниях разведывательного автоматизированного звукометрических акустического комплекса 1АР1 "Положение-2". Инженеры отказались от российских комплектующих и теперь получили более чувствительные микрофоны.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Лучше, чем иностранные: в Украине представили уникальные военные радары". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США получили новый украинский 3D-радар для ПВО
Украинскую современную технику получило командование сухопутных войск США
Американские "Хаммеры" и украинские пушки: ВСУ готовят новый инструмент для войны на Донбассе
На вооружении украинской армии появились разведывательно-огневые контуры