Лучше, чем иностранные: в Украине представили уникальные военные радары

Новая радиолокационная техника сможет отследить беспилотники и самолеты противника

Сегодня в Запорожье презентовали сразу две новейшие радиолокационные системы. Первая – МР-1, которая может обнаруживать небольшие беспилотники и самолеты, изготовленные по стелс технологиям.

Вторая РЛС "Зоопарк-3" находит артиллерийские позиции с первого вражеского выстрела. Запорожские оружейники планируют уже этой осенью начать серийное производство систем для украинского войска.

Директор комплекса "Искра" говорит – наши станции имеют преимущество перед иностранными аналогами.

"Это значительный прорыв, потому что такая техника и спроектирована и изготовлена впервые. Такой техники в Украине не было, она крайне нужна вооруженным силам. И мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы поставить ее вооруженным силам в ближайшее время", – сказал директор научно-производственного комплекса "Искра" Юрий Пащенко.

Напомним, недавно в Украине испытали новый контрбатарейный радар. Техника позволяет определить на расстоянии в десятки километров точное местонахождение вражеской артиллерии. Это тоже детище "Искры".

Ранее мы писали о разработке на одном из оборонных предприятий во Львове комплекса, способного обнаружить артиллерию врага. Речь идет об испытаниях разведывательного автоматизированного звукометрических акустического комплекса 1АР1 "Положение-2". Инженеры отказались от российских комплектующих и теперь получили более чувствительные микрофоны.

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