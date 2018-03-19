Лучше вооружены и легкие в управлении: военные протестировали новые БТР-4
На полигоне "Широкий лан" бойцы поплавали на броневиках – преодолевали водную преграду
Новые БТР-4 впервые тестировали на воде на военном полигоне "Широкий лан". Для бойцов 92-й мотопехотной бригады техника знакомая, но таких упражнений до сих пор не выполняли.
Эксперимент с форсированием водной преграды с полным бронированием удался, уверяют военные. Говорят: эта техника имеет существенные преимущества перед предыдущим БТР-70 –удобство в вождении и лучшее комплектование вооружения.
"Были вопросы при преодолении водной преграды, для уменьшения веса, были какие-то сомнения, надо снимать эту броню. Но нас представители заводов заверили, что в принципе можно это делать в таких экстремальных условиях. И мы сегодня это решили сделать. И вот они с дополнительной броневой защитой на днище выполняют эти задачи", – рассказал командующий Сухопутными войсками Украины Сергей Попко.
Военные подтверждают – машина легкая в управлении.
Напомним, осенью прошлого года украинские БТР-4В испытали в Индонезии. Индонезийские СМИ были поражены возможностями броневиков и их боевыми модулями.
Хорошо отозвался о новом украинском БТР- 4МВ1 и президент Петр Порошенко. По его словам, это сверхмощная военная машина модернизирована в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО.
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