Лучше вооружены и легкие в управлении: военные протестировали новые БТР-4

Сегодня, 13:02

На полигоне "Широкий лан" бойцы поплавали на броневиках – преодолевали водную преграду


Новые БТР-4 впервые тестировали на воде на военном полигоне "Широкий лан". Для бойцов 92-й мотопехотной бригады техника знакомая, но таких упражнений до сих пор не выполняли.

Эксперимент с форсированием водной преграды с полным бронированием удался, уверяют военные. Говорят: эта техника имеет существенные преимущества перед предыдущим БТР-70 –удобство в вождении и лучшее комплектование вооружения.

"Были вопросы при преодолении водной преграды, для уменьшения веса, были какие-то сомнения, надо снимать эту броню. Но нас представители заводов заверили, что в принципе можно это делать в таких экстремальных условиях. И мы сегодня это решили сделать. И вот они с дополнительной броневой защитой на днище выполняют эти задачи", – рассказал командующий Сухопутными войсками Украины Сергей Попко.

Военные подтверждают – машина легкая в управлении.

Напомним, осенью прошлого года украинские БТР-4В испытали в Индонезии. Индонезийские СМИ были поражены возможностями броневиков и их боевыми модулями.

Хорошо отозвался о новом украинском БТР- 4МВ1 и президент Петр Порошенко. По его словам, это сверхмощная военная машина модернизирована в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО.
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Источник:

"Сегодня"

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