Лучшее время для жизни уже наступило!

Если вы встретите Наташу Коганкову на улице, никогда не догадаетесь, что эта девушка пережила рак. Красивая, яркая, стильная и уверенная в себе! Ее невозможно не заметить — она притягивает взгляд, ею хочется любоваться, с ней хочется общаться









— Наташа, скажи, ты такой была всегда или стала после болезни? Вообще — есть разница между тобой до и после?

— (Ослепительно улыбаясь). Что-то осталось неизменным, а что-то поменялось кардинально! Раньше в моей жизни все было спокойно, стабильно и безопасно: у меня была семья — любимый муж и дочь. Я занималась интересным делом — дизайном интерьеров. Фактически сама придумала и создала наш дом за городом, в котором мы жили.

Даже когда узнала про предательство мужа — оказалось, что у него есть ребенок от другой женщины — в моей жизни ничего особо не изменилось, он всячески давал понять, что все хорошо, на наших отношениях и семье это никак не отразится.

Конечно, для меня это было большое потрясение и шок! Я неделю была в ступоре, ни с кем не разговаривала, ничего не могла делать. Но постепенно жизнь вошла в привычную колею. А через год я узнала, что у меня агрессивная форма рака молочной железы Her2neu с быстрой прогрессией. Стало вообще не до страданий — опухоль была достаточно большой, надо было срочно делать операцию!

— Как ты выбирала врача и клинику? Не было ли соблазна использовать альтернативную медицину, чтобы обойтись без этих "ужасов" — операции, лучевой, химии?

— Ооо, знакомые предлагали всякое, — улыбается Наташа в ответ, — И к бабкам, и к травникам, и соду, а еще молиться и каяться. Я все читала, изучала. Но эти методы выглядели сомнительными и "пещерными". Очень много полезной информации я нашла на американских сайтах, и доверие к официальной медицине было 100%!

Поскольку мы жили за городом, первой больницей стал областной онкодиспансер. Там меня обследовали, поставили диагноз, расписали схему лечения — операция, лучевая, химия.

Родственник, который лечился в частной клинике, порекомендовал получить второе мнение в других больницах, чтоб знать обо всех возможностях и вариантах лечения.

Так мы побывали во всех частных клиниках. Мне везде предлагали одну и ту же схему, это успокоило, что мы на правильном пути.

Только в LISOD мне предложили сначала пройти химиотерапию, чтобы уменьшить опухоль и последующая операция была менее травматичной. А еще меня впечатлил их хирург Андрей Владимирович Жигулин — профессионализмом и неподдельной заботой и вниманием. Я доверилась ему и осталась в LISOD.

Все — больше я ничего не искала, не думала, не боялась и не сомневалась. Даже о болезни ничего не читала и не вникала — делала все, что говорили врачи. А надо отдать должное — они всегда действовали "на опережение". Предупреждали побочные эффекты, давали лекарства и в больнице, и домой. Держали под контролем показатели крови, давали наперед лекарства для поднятия лейкоцитов. Постоянно контролировали состояние сердца — один из препаратов химии был очень кардиотоксичным, и у меня развилась сердечная недостаточность.

Да что говорить — из всех возможных побочных действий у меня были все и по максимуму! Но несмотря на это, все курсы химиотерапии проходили строго по графику — дату мне не перенесли ни разу!

Но я много думала о предстоящей операции. Это было единственное, во что я серьезно вникала. Почитала и посмотрела на опыт других женщин. И решила превентивно удалить вторую грудь. Не жалеть, не цепляться за орган, а подстраховаться, чтоб минимизировать риск рецидива или второго рака. Я держалась спокойно и рассудительно, но второй раз все прелести лечения я бы пройти не смогла! В последний момент решилась убрать даже соски, потому что прочитала о частом рецидиве в эту зону.

Мне сделали достаточно сложную операцию — двустороннюю мастэктомию с одномоментной реконструкцией, удалили 12 пораженных и пограничных лимфоузлов. Это была первая такая операция в Украине! Из Израиля прилетел известный хирург доктор Шефлан, и вместе с Андреем Жигулиным они меня прооперировали.

После операции мне дали шесть недель на восстановление и отдых, а потом по графику должна быть лучевая терапия. И тут не обошлось без "квеста": из-за большого количества удаленных лимфоузлов у меня абсолютно не работала рука! Во время облучения эту руку нужно поднимать и заводить за голову, чтобы не пострадало легкое, а я ею вообще пошевелить не могла… Пришлось срочно начинать делать гимнастику, массаж и разрабатывать руку. Было очень сложно, больно, но мы справились и лучевую терапию начали вовремя.

Наташа рассказывает это все как-то спокойно-буднично, без надрыва, слез и страданий. А я смотрю на нее уже с нескрываемым удивлением и восторгом. Даже не верится, что эта хрупкая милая девушка говорит о борьбе с раком.

— Наташа, как ты это все пережила? Неужели у тебя не было срывов, слез, депрессий? У тебя не было страха и истерик? Ведь это – рак, смертельная болезнь!

— Ты знаешь, я сразу поверила врачам и просто делала все, что они мне говорили, не накручивая и не нагнетая себя. Депрессия? Да, была депрессия, — смеется Наташа, — один раз, недели полторы. После операции, когда была настолько слаба, что не могла ничего сама делать, чувствовала себя беспомощной и бесполезной. Мне было страшно, вот тогда у меня были слезы, бессонница и депрессия по полной программе! Но потом понемногу восстановилась, окрепла, села за руль (я много лет сама езжу за рулем и не представляю себя без автомобиля), и жизнь начала налаживаться. Как только отрос первый ежик волос, окраска в блонд, красная помада, и потом на лучевую терапию и герцептин ездила в больницу уже сама!

Знаешь, я настолько доверяла врачам и была уверена, что мы все делаем правильно, что страха и срывов не было. Наоборот — у меня было много времени, чтобы подумать. О своей жизни. О том, почему это случилось со мной. И зачем это случилось со мной.

В какой-то момент ко мне пришло понимание, что я живу не ту Жизнь, которую для себя хотела. Что все это не мое и нужно все поменять. Так пришло решение расстаться с мужем.

Забавная история: я была в палате после операции, у меня болело горло и голова, ныла грудь. Пришла медсестра, которая ухаживала за мной, и я попросила какого-нибудь яду, чтобы уснуть и не чувствовать, как все болит. Это я так пошутить попыталась… А на следующий день открывается дверь, заходит доктор и говорит: "Здравствуйте, я ваш психолог…". Я ее успокоила, что это шутка была, но на психологические группы все же пошла. И даже потом, уже после лечения, долго ходила на занятия к психологу индивидуально. Это очень мне помогло быть спокойней и уверенней, позволило сохранить чувство юмора. Дало возможность начать и построить новую жизнь.

— Ты живешь с этим опытом уже почти 9 лет — онкологический диагноз тебе поставили в 2011, лечение ты закончила в 2012 году. Ты не стесняешься и не скрываешь это, рассказываешь и делишься опытом. Что бы ты посоветовала тем, кто только узнал о болезни? И тем, кто закончил лечение, но не знает, как с этим жить дальше. У тебя есть свои личные открытия, философия жизни?

— Конечно есть! Я теперь всем желаю "здоровья, приключений и чтоб было интересненько!" И для меня это не просто слова, я вкладываю в них особый смысл!

Здоровье — это основа нашей жизни, это понятно всем. Его нужно беречь, за ним нужно следить и делать все вовремя!

Приключения — это то, что с нами приключается! Если что-то хорошее и веселое — прекрасно, это нужно ценить и смаковать! Если что-то плохое — воспринимать как опыт. Преодолевая сложности и неприятности, мы становимся сильнее и мудрее.

Поэтому для меня интересненько в жизни все! Стараюсь все воспринимать как некий квест, испытание: закрываешь одну проблему — появляется другая, решаешь один вопрос — возникает другой.

Главное — не откладывать жизнь "на потом". Не нужно строить планы на годы вперед и ждать чего-то особенного — подходящего дня, лучшего времени, удачного момента...

Лучшее время уже наступило, нужно ловить каждый момент и самим делать каждый день особенным!

Наташа ушла от мужа через год после окончания лечения и начала жизнь сначала. Они с дочкой живут в ее маленькой старой квартирке в спальном районе Киева. Наташа вернулась к любимой работе — дизайну интерьеров, хоть, конечно, и не в таких объемах, как раньше. Прошла несколько обучающих курсов, пробует себя в роли стилиста, имиджмейкера и шопинг-консультанта. Они с дочкой и подругой стали чаще путешествовать и побывали уже в пяти странах! Это та Жизнь, которую она создала сама и которую каждый день делает "интересненькой" и особенной!

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