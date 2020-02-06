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Лучшие из лучших конкурсантов "Авиатора 2020" поедут на авиавыставку в Великобританию

6 февраля, 22:36

Конкурс уже девятый раз проводит Фонд Бориса Колесникова

В Украине продолжается Всеукраинский конкурс "Авиатор 2020". Сегодня состоялся второй этап конкурса.

В финале студенты 30 профильных вузов страны будут представлять собственные стартапы в авиакосмической сфере. Этот образовательный проект Фонд Бориса Колесникова организует уже в девятый раз. Его нынешние победители в июле отправятся на международный авиасалон Фарнборо в Великобритании.

"Это как Диснейленд! Вот для человека, который хочет связать свою жизнь с авиацией, это как Диснейленд для ребенка. Ну очень интересно! Все таки, открывая какие-то новые возможности, ты смотришь, насколько развивается авиация в мире, не только в Украине и не только то, что ты учишь", – говорит студентка Национального авиационного университета Кристина Щербина.

"Благотворительный проект "Авиатор" прежде всего призван поддержать талантливую молодежь Украины, молодых специалистов, которые в будущем будут работать на благо нашей страны, которые поддержат авиационную отрасль благодаря своим знаниям и умениям", – заявила директор благотворительного Фонда Бориса Колесникова София Мудрик.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как авиасалон Фарнборо стал самым большим и успешным за всю свою историю.

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Источник: Сегодня

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