Лучшие украинские фильмы, претендовавшие на "Оскар": что стоит посмотреть в День Независимости

Первый фильм Украина выдвинула на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 1997 году. С тех пор право претендовать на статуэтку получили еще 9 наших фильмов. Мы вспомнили, что это были за картины, а еще — расскажем о картинах, которые претендуют попасть в шорт-лист кинопремии в этом году.

Напомним, отбором фильмов занимается Украинский оскаровский комитет. К сожалению, за годы Независимости нашей страны еще ни один украинский фильм, выдвинутый на номинацию, не попадал в финальный список (шорт-лист) претендентов. Что же, может быть, именно в этом году нашей стране повезет. Шанс попасть в номинацию имеют шесть картин: "Киборги" Ахтема Сеитаблаева, "Донбасс" Сергея Лозницы, "Брама" Владимира Тихого, "Вулкан" Романа Бондарчука, "Когда падают деревья" Марыси Никитюк, а также документальная лента "Миф" Леонида Кантера и Ивана Ясния. Кто из них станет номинантом этого года, мы узнаем 29 августа. А пока вспомним предыдущих претендентов.

Первым фильмом, который претендовал на "Оскар" в 1997 году, была криминальная драма Вячеслава Криштофовича "Приятель покойника", в центре сюжета которой был герой, который заказывает киллеру убийство самого себя. Спустя 6 лет перерыва наша страна снова предпринимает попытку прорваться на кинопремию — с фильмом "Мамай". По словам режиссера Олеся Санина, его картина — об украинских Ромео и Джульетте: на экране показана любовь украинского казака, бежавшего из плена, и крымской татарки.

В 2004-м от Украины планировали отправить драму "Водитель для Веры" Павла Чухрая, но в итоге фильм дисквалифицировали: хоть картина была снята на территории Украины, но основным ее языком был русский. Режиссер и большинство актеров также были русскими, а это грубое нарушение правил. Тогда комитет "Оскара" предложил Украине подать другой фильм, но заменить было нечем.

В 2006-м на "Оскар" планировали отправить драму Оксаны Байрак "Аврора" — о девочке, которая пострадала от Чернобыльской аварии, но не утратила желания стать балериной. Но — снова мимо, и Украина взяла перерыв в участии на год.

В 2008-м на конкурс была вновь выдвинута криминальная история, в этот раз — от режиссера Александра Кириенко под названием "Иллюзия страха". Но и она не заинтересовала академиков, тем более что в главных ролях снова были российские актеры — Андрей Панин и Алена Бабенко.

Первый действительно отечественный фильм, в котором все роли играли украинцы и который был снят на нашей территории, была драма Михаила Ильенко с запоминающимся названием — "Той, хто пройшов крізь вогонь". В 2013-м на "Оскар" претендовал байопик о легендарном мастере Сергее Параджанове. Причем для двух режиссеров, работающих над этой картиной (Елена Фетисова и Серж Аведикян), эта работа стала дебютом.

Больше всего шуму вокруг номинантов от Украины на "Оскар" было в 2014 году. Тогда за право попасть в номинацию боролись две яркие картины — драма "Поводырь" Олеся Санина и лента "Племя" режиссера Мирослава Слабошпицкого. После объявления результатов — за "Поводыря" проголосовало большинство — украинский оскаровский комитет обвинили в непрозрачном голосовании. Жалобы и обращения авторов фильма "Племя" ничего не дали, и свое решение эксперты не изменили. В конечном же итоге драма о Голодоморе и мальчике-поводыре у кобзаря все равно не зацепила американское жюри.

В 2016-м, впервые в истории нашей страны, на конкурс был отправлен документальный фильм. "Украинские шерифы" Романа Бондарчука успешно демонстрировались на различных европейских фестивалях, хотя в родной стране картина даже не вышла в широкий прокат (редкие показы в паре кинотеатров столицы не в счет). В прошлом году бороться за "Оскар" Украина отправила "Уровень черного" Валентина Васяновича. Но картина без слов, профессиональных актеров и с бюджетом в $10 000 не пришлась по вкусу американским киноакадемикам.