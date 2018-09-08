Луцкие волонтеры рассказали о состоянии здоровья спасенной собаки Беллы

Заморенная голодом собака Белла, которую три недели назад спасли луцкие волонтеры, почти выздоровела и сейчас живет в ветлечебнице. Она набрала десять килограммов, поборола болезни и начала снова доверять людям. Теперь ей ищут новых владельцев.

Волонтер Александр Ванюрский в клинике для животных чуть ли не ежедневно. Говорит, с тех пор как с друзьями отдал Беллу сюда на реабилитацию, собственный график подстраивает под нее. Гулять собака просится дважды в день и обязательно хочет, чтобы с ней играли.

"Собака стала очень эмоциональной, она начала верить людям. Она начала бегать, играть – уже нет такого угнетения. Ну, и физические изменения. Она очень поправилась, набирает вес. Уже более 10-ти килограмм с тех пор, как мы ее нашли", – рассказал Александр Ванюрский.

Теперь Белла напоминает охотничьего пса, а вот на кадрах трехнедельной давности была похожа на скелет: выпячены ребра, позвоночник и местами шерсть. Ее не кормили, били и продали неравнодушным за 200 гривен.

Волонтер Екатерина Джобулда рассказала, что люди всячески помогают собаке и сбрасывают деньги на лечение и питание.

"Люди неравнодушные. Они сбрасывают деньги на лечение и питание Беллы. За эти средства покупаются медикаменты и проводятся все анализы", – отметила волонтерка.

Сейчас Белла весит почти 25 килограммов, а когда начиналось ее лечения, весила только 14.

Лечащий ветеринар собаки Яна Коханюк отметила, что она не только набрала вес, но и похорошела внешне.

"Очень хорошо отрастает шерсть, хороший кожный покров. Прошел ее дерматит – почти полностью все ранки позаживали", – отметила ветеринар.

На днях Беллу вакцинируют и переведут на трехразовое питание. По словам ветеринаров, собака уже готова к жизни вне клиники. Однако, хозяина ей до сих пор не нашли. Человек, который ранее согласилась забрать собаку, не выходит на связь.

Волонтер Александр Ванюрський подчеркнул, что нужен ответственный человек, который будет любить животное.

"Нужен ответственный и любящий владелец. И хотелось бы, чтобы это было как можно быстрее, потому собака сейчас привыкает к ветлечебнице", – рассказал волонтер.

Держать собаку в клинике можно еще несколько недель. Однако, чем дольше собака будет оставаться среди белых халатов, тем тяжелее ей будет привыкнуть к новому владельцу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луцке местные жители спасли истощенную собаку от недобросовестных хозяев. Неравнодушные граждане нашли животное, когда собака еле ходила, была агрессивная и запуганная. Врачи поставили ей диагноз – анорексия.

Ранее в Херсонской области спасли собаку, которая две недели провела в выгребной яме туалета сельсовета. Местные жители говорят, что животное туда бросил, скорей всего его же владелец.

Кроме того, мы сообщали о том, как в Запорожье спасли щенка, упавшего в телефонный люк. Животное провалилось в открытый телефонный люк глубиной до 1,5 метра и не могло самостоятельно выбраться.