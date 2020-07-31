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"Луцкий террорист" объявил головку: не нравятся условия в СИЗО

31 июля, 22:42

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Максим Кривош считает неподобающими условия содержания

Максим Кривош, который 21 июля в центре Луцка захватил автобус пригородного сообщения и сейчас находится в следственном изоляторе, объявил голодовку.

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Об этом адвокат "луцкого террориста" Сергей Тиможинский заявил в комментарии инфомагентству ВолыньPost.

По его словам, голодовкой, которую он объявил 30 июля, заключенный протестует против условий содержания его в СИЗО, которые считает неподобающими.

Тиможинский рассказал, что Кривош решил голодать из-за нарушения его прав, в частности – немотивированного, по его мнению, применения наручников. При этом адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредства не применяли. Теперь же наручники надевают каждый раз, когда выпускают из камеры. Мол, теперь в следственном изоляторе Кривоша удерживают уже как осужденного, а не как заключенного. В то же время пока нет решения суда, которым бы он был бы признан преступником.

Также защитник Кривоша говорит, что его подзащитному не дают сменную одежду, хотя она была среди изъятых при задержании вещей. Поэтому Кривош стирает свои вещи в умывальнике.

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В свою очередь пресс-служба прокуратуры области заявила, что прокуроры систематически посещают СИЗО – никаких жалоб от заключенного на режим или условия содержания не поступало.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что следователи по делу о захвате заложников в Луцке назначили десятки экспертиз.

Напомним, что Максим Кривош взят под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

Также напомним, мужчина захватил в Луцке рейсовый автобус сообщением "Красниловка – Берестечко" с пассажирами и удерживал их в течение дня, выдвигая требования к президенту Владимиру Зеленскому и другим чиновникам.

"Луцький терорист": нові факти та кадри, яких ще не було в ефірі

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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СИЗО террористы голодовка Луцк Максим Кривош
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