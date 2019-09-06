Лукашенко хочет провести Олимпийские игры вместе с Украиной

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Украина давно хочет провести Олимпиаду, а теперь президент Беларуси заявляет, что его страна могла бы это сделать вместе с украинцами.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в город Брест, передает "Белта".

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По его словам, Беларусь не сможет тягаться с большими странами и выбить для себя Олимпийские игры, но совместно с еще одной страной могла бы провести эти масштабные соревнования.

"Допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести – в Беларуси – с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", – сказал Александр Лукашенко.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский во время встречи с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой на олимпийской базе в Конча-Заспе призвал разработать план по развитию необходимой инфраструктуры для возможного проведения в будущем Олимпийских игр. По словам главы государства, сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

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