Ляшко назвал "катастрофическими" экономические итоги 2019 года

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Экономические итоги уходящего 2019 года являются катастрофическими, ведь падение промышленного производства составило 7,5%.

Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко пишет на своей странице в Facebook.

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"Системный кризис охватил все виды промышленности, но больше всего – добывающую, машиностроение, энергетику. В то время, как министры и депутаты плачутся на маленькие зарплаты, в Украине пик безработицы за все годы независимости и полный провал выполнения бюджета", – заявил политик.

Напомним, в последние дни одной из самых обсуждаемых тем стало недовыполнение государственного бюджета . В истории Украины это явление не новое, но именно в этом году, судя по некоторым публикациям и комментариям в соцсетях, со сборами в бюджет вышла особенно большая проблема.

В то же время эксперты успокаивают это происходит впервые не из-за кризиса, а в нормальных макроэкономических показателях и при растущей национальной валюте, т.е. бюджет недовыполнили из-за укрепления гривни .

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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