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Ляшко назвал регионы, которые пока не могут смягчить карантин

10 июня, 09:56

Денис Беспалов Денис Беспалов

В шести областях и Киеве пока слишком высокие показатели распространения коронавируса

Киев и еще шесть областей пока не смогут перейти к новому этапу ослабления карантинных ограничений из-за большого количества больных COVID-19. Об этом на ежедневном онлайн-брифинге о ситуации с коронавирусом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы сегодня имеем несколько областей, которые не дотягивают до показателя инцидентности (количество новых случаев заболевания за последние семь дней должно быть менее 12 на 100 тыс. чел). В частности – город Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. Это те области, которые с сегодняшнего дня не могут применять очередной этап смягчения карантинных мероприятий", – заявил Ляшко.

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Согласно последним данным Центра общественного здоровья в Украине зафиксировано 28 381случаев заболевания COVID-19. 12 769 человек выздоровели, 833 – умерли. На амбулаторном лечении 19 614 пациентов. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких понадобилось 304 пациентам.

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Ранее заместитель министра здравоохранения Ирина Микитчак заявила, что больных COVID-19 спасают своевременное обращение к врачам и карантинные меры, а не аппараты искусственной вентиляции легких.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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