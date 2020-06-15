Ляшко назвал условия, при которых ВНО полностью отменят

Внешнее независимое оценивание в 2020 году может не состояться, если в Украине будет ухудшаться эпидемиологическая ситуация. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает LB.ua.

"Все будет зависть от эпидситуации. В субботу на комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям мы обсуждали разные варианты: что ВНО будет проведено в запланированные даты, что оно будет перенесено и что оно будет отменено", - сказал он.

По словам Ляшко, "эпидситуация может повлиять на любой из этих вариантов, поэтому окончательное решение по проведению ВНО с 25 июня по 17 июля мы примем 22 июня".

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Если ситуация будет примерно такой, как сегодня, то, по словам главного санврача, ВНО состоится в запланированные даты.

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Решение об отказе от ВНО будет принято, если будет стойкий рост распространения коронавирусной инфекции.

"Индикаторы еще не утверждены, но ориентировочно: когда более чем в 50% регионов будут превышены три наших показателя – инцидентность, загруженность больниц и тестирование, и если общее количество активных больных будет превышать 60 случае на 100 тыс. населения. Сейчас эта цифра составляет 37. То есть нам всем нужно очень постараться, чтобы был такой рост", - сказал Ляшко.

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Тем временем в Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что пробное ВНО можно будет пройти 15 и 17 июня в режиме онлайн дома.

О том, какие варианты проведения ВНО 2020 рассматривает власть, смотрите в сюжете:

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