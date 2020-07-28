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Ляшко о коллективном иммунитете к коронавирусу: Средневековый подход

28 июля, 17:05

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Главный госсанврач просит дождаться результатов испытания вакцины

На фоне тревожных предупреждений ученых, что коллективного иммунитета к коронавирусу не будет , замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит вакцину для каждого пятого гражданина.

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Об этом чиновник сообщил на онлайн-встрече с представителями бизнеса, пишет УНИАН.

"Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Было поручение президента относительно обеспеченности Украины вакциной против COVID-19, сейчас мы активно над этим работает и есть обещание, что как минимум на 20% населения вакцина придет в рамках COVAX", – сказал он.

Ляшко добавил, что Минздрав также работает с производителями вакцины напрямую, чтобы наладить как поставки препаратов за средства госбюджета, так и обеспечить возможность для украинцев заказывать вакцины самостоятельно или через работодателя, который захочет проводить вакцинацию сотрудников.

Главный санврач отметил, что сегодня семь производителей в мире приступили к финальной стадии испытания вакцины от коронавируса, и, вероятно, до конца года мир получит результаты испытаний и средства для иммунопрофилактики.

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"Призываем всех дождаться вакцины, поскольку приобретение коллективного иммунитета в стране – это все же средневековый подход. Мы будем ждать оптимистических результатов испытаний", – сказал Ляшко, также призвав украинцев придерживаться правил карантина.

Напомним, доктор Евгений Комаровский заявил, что украинцы должны выработать коллективный иммунитет к коронавирусу .

Также напомним, что в Глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации считают, что доза вакцины от COVID-19 будет стоить до 40 долларов .

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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иммунитет вакцинация коронавирус Виктор Ляшко

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