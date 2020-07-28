Ляшко о коллективном иммунитете к коронавирусу: Средневековый подход

На фоне тревожных предупреждений ученых, что коллективного иммунитета к коронавирусу не будет , замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит вакцину для каждого пятого гражданина.
Об этом чиновник сообщил на онлайн-встрече с представителями бизнеса, пишет УНИАН.
"Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Было поручение президента относительно обеспеченности Украины вакциной против COVID-19, сейчас мы активно над этим работает и есть обещание, что как минимум на 20% населения вакцина придет в рамках COVAX", – сказал он.
Ляшко добавил, что Минздрав также работает с производителями вакцины напрямую, чтобы наладить как поставки препаратов за средства госбюджета, так и обеспечить возможность для украинцев заказывать вакцины самостоятельно или через работодателя, который захочет проводить вакцинацию сотрудников.
Главный санврач отметил, что сегодня семь производителей в мире приступили к финальной стадии испытания вакцины от коронавируса, и, вероятно, до конца года мир получит результаты испытаний и средства для иммунопрофилактики.
"Призываем всех дождаться вакцины, поскольку приобретение коллективного иммунитета в стране – это все же средневековый подход. Мы будем ждать оптимистических результатов испытаний", – сказал Ляшко, также призвав украинцев придерживаться правил карантина.
Напомним, доктор Евгений Комаровский заявил, что украинцы должны выработать коллективный иммунитет к коронавирусу .
Также напомним, что в Глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации считают, что доза вакцины от COVID-19 будет стоить до 40 долларов .
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк