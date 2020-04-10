Ляшко о ситуации с COVID-19 в Украине: онлайн-трансляция брифинга

Пока эпидемическая ситуация в стране не улучшается

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко дает брифинг о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Чиновник Минздрава расскажет, какая сейчас ситуация с распространением COVID-19 в стране

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 9 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 1892 случая заражения коронавирусом, 57 закончились летальным исходом, 45 человек выздоровели. В Минздраве отмечают, что большинство умерших от коронавируса украинцев это люди старше 50 лет. Большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирение. Смотрите подробнее карту заражений по регионам.

В тренде В Украине количество зараженных коронавирусом перевалило за 2000

Пока на всей территории Украина введен карантин, в Тернопольской и Львовской областях введут "комендантский час" на период с 13 часов субботы, 11 апреля, до 6 часов утра понедельника, 13 апреля. Руководители этих областных администраций заявили, что "жители регионов позитивно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома на протяжении выходных".

А тем временем глава МВД Арсен Аваков "предположил", когда Украина вернется к нормальной жизни. Он объяснил, что трудно прогнозировать ход эпидемии и как наша страна переживет пик коронавируса во второй половине апреля. Но, вполне возможно, уже в мае украинцы немного вздохнут с облегчением.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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