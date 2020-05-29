Ляшко о второй волне коронавируса: Будет совсем другая стратегия борьбы

Нужно не допустить, чтобы грипп и коронавирус циркулировали вместе

В Украине давно прогнозируют вторую волну коронавируса. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что к ней нужно подготовить систему здравоохранения, и важно, чтобы вместе с коронавирусом не циркулировали другие вирусные заболевания. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, никто не знает, будет ли вторая волна эпидемии, и специалисты смотрят, как развивались события во время первой волны, но готовиться к ней надо. Санврач считает, что она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

"Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем мероприятия... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна", – сказал Ляшко.

Он считает, что сейчас нужно предотвратить наслоение различных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.

"Нам очень повезло, мы были в конце февраля. Когда в марте вводили карантин, карантином мы полностью нивелировали грипп и гриппоподобные заболевания – мы повлияли на все "капельные" инфекции. Это не дало нам наполнить инфекционные стационары", – резюмировал чиновник.

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Как сообщали новости "Сегодня", заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАНУ Игорь Бровченко заявил, что Украина преодолела пик эпидемии, и дал оптимистический прогноз. Он считает, что если не будет пагубного влияния смягчения карантина – новых вспышек заболеваемости, то в ближайшие две недели эпидемия должна пойти на спад.

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