Ляшко об увольнении Геруса Зеленским: Дабы другим предателям не повадно было торговать национальными интересами

Ляшко подрался с Герусом. Фото: ОПЕНГРАФ.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко приветствовал решение президента Владимира Зеленского освободить надепа Андрея Геруса от должности представителя президента в правительстве.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Но этого, по него мнению, недостаточно.

"Автор предательской "формулы Геруса", по которой Украина стала жертвой энергетической агрессии России, должен сложить депутатский мандат и пойти под суд. Врагов Украины надо очень жестко наказать, дабы другим предателям не повадно было торговать национальными интересами Украины", – заявил Олег Ляшко.

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Напомним, Ляшко неоднократно критиковал Геруса за правку, которой был разрешен импорт электроэнергии в Украину из России.

Также сообщалось, что Олег Ляшко и Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

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Сначала лидер Радикальной партии решил узнать у действующего нардепа, за чей счет тот находится в зале, пребывание в котором вовсе недешево, – за собственный или за деньги налогоплательщиков.

Как только речь зашла о так называемой поправке Геруса и импорте электричества из России, председатель энергетического комитета ВРУ стал заметно нервничать, а когда аргументы закончились – бросился в драку.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую украинским потребителям закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти вдвое — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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