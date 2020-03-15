Ляшко объяснил, как определить тех, кто наживается на коронавирусе

Большинство украинцев днем ​​с огнем не может найти в аптеках ни антисептики, ни защитные маски . Если же они и есть, то по совершенно космической цене. Кто может заплатить за пачку масок 1200 гривен?

Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, пока украинцам обещают, что средства защиты появятся в аптеках по доступным ценам, мародеры цинично и безнаказанно наживают просто нереальные состояния на здоровье людей.

Он предложил план расследования, которое в кратчайшие сроки позволит установить всех причастных к мародерству на горе украинцев.

По мнению политика, для этого нужно:

"1. Получить от ГПС, СБУ, таможни полную информацию об экспортных операциях с 01.01.2020 по текущее время товаров противоэпидемического назначения, а именно:

- водонепроницаемый лабораторный костюм (код УКТВЭД 3926 20 00 00, 6210 10 92 00, 6210 10 98 00)

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- перчатки из других полимерных материалов (3926 20 00 00);

- перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые (4015 11 00 00, 4015 19 00 00);

- перчатки неопудренные из нитрила (4015 11 00 00, 4015 19 00 00);

- халат изоляционный медицинский одноразовый (3926 20 00 00, 6210 10 92 00, 6210 10 98 00)

- маски медицинские (хирургические) (6307 90 98 00);

- очки защитные (9004 90 10 00, 9004 90 90 00);

- щиток защитный (9004 90 10 00, 9004 90 90 00);

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- респиратор класса защиты не ниже FFP2 (9020 00 00 00).

2. По указанным операциям установить цепи поставки этих товаров – выявить предприятия, на которых аккумулированы сверхдоходы (в т.ч. оффшорные), и пути их вывода/легализации, а также их фактических бенефициаров-получателей.

3. Особое внимание уделить реализации этих товаров из государственного резерва.

4. Аналогично установить пути вывода/легализации сверхдоходов аптечных сетей от повышения цен на медицинские маски и другие противоэпидемические товары (в 20 и более раз за месяц).

5. ОГП, МВД, ГФС должны зарегистрировать уголовные производства по выявленным фактам уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением и легализации преступных доходов", - пишет политик.

Ляшко потребовал, чтобы в кратчайшие сроки отчет о бенефициарах преступных схем заработка на здоровье и жизнях украинцев во время мировой пандемии коронавируса был обнародован обществу.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в Госпродпотребслужбе рассказали, кто завышает цены на маски и антисептики.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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