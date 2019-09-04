Ляшко объяснил, почему нельзя ветировать закон о химической кастрации педофилов

Фото: REUTERS/James Akena

Ветировать законопроект № 6449 об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, лица, не достигшего половой зрелости было нельзя, поскольку жертвами педофилов только в 2019 году стали сотни украинских детей.

Об этом лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал на своей странице в Facebook.

"Ответственность для педофилов почти никакая – задерживают, а потом за взятки выпускают из тюрьмы. И потом они совершают преступления снова. Для того, чтобы остановить эпидемию сексуального насилия против украинских детей, мы с командой инициировали закон о радикальном усилении ответственности для педофилов. Внесли изменения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство и в последний день работы прошлого парламента этот закон приняли", – напомнил политик.

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Законом Олега Ляшко предлагалось ввести химическую кастрацию, увеличить сроки заключения, установить пожизненный надзор за педофилами и вносить информацию о них в открытый реестр.

"Чтобы каждая украинская семья, каждый отец и мама могли зайти в интернет, в этот реестр, и посмотреть, где может подстерегать опасность. Возможно, сосед по площадке, добрый дядя, который каждый день пытается дать конфету твоему ребенку – и есть педофил, трижды отсидевший за это в тюрьме. Сегодня никто об этом не знает, так как информация засекречена. Поэтому происходят эти нападения. Открытая информация о педофилах – это возможность остановить сексуальные преступления против детей", – уверен лидер РПЛ.

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Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Рада узаконила химическую кастрацию педофилов в Украине. Законопроект устанавливал, что за изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, преступников должны были наказывать также принудительной химической кастрацией. Осужденным должны были вводить антиандрогенные препараты – химические вещества, которые снижают либидо и сексуальную активность.

Принятый документ вызвал волну негодования у экспертов. Говорилось, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины действительно очень высоки. Также отмечалось, что не все подобные преступники больны педофилией.

Читайте подробней в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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