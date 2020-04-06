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Ляшко объяснил, почему лучше носить маску, чем респиратор

6 апреля, 12:17

Сергей Пономаренко

Респиратор защищает от вируса только пользователя

Респиратор во время вспышки коронавируса предохраняет от заражения іифекцией только того человека, кто надевает это защитное средство, объяснил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В то время как маска защищает и окружающих, в случае, если коронавирусом заражен тот, кто носит маску.

Во время дефицита медицинских масок люди начали покупать промышленные респираторы. Их цена – от 150 грн., сообщает "Ранок з Україною". Продавцы уверяют, что их не надо стирать, а использовать можно чуть ли не месяц. Однако пользователи респираторов представляют угрозу для своего окружения.

"Респираторы защищают только вас, но они не выполняют функцию защитной маски", – говорит заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Если человек заражен инфекцией, то через клапан респиратора он выдыхает вирус.

"Клапан выдоха позволяет достаточно быстро и качественно однонаправленным потоком выделяться большому воздушному потока, который может содержать возбудитель инфекционной болезни", – объясняет Виктор Ляшко.

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Поэтому лучше носить обычные маски. Даже если человек не имеет симптомов коронавируса, он уже может быть переносчиком этой болезни. А маска может защитить от заражения людей, которые поблизости.

"Когда есть маска на лице, выделение возбудителя, биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается и не достигает 1,5 м, а может выделяться не далее, чем на 10-15 см", – говорит Виктор Ляшко.

О том, чем маска отличается от респиратора, ранее рассказывал эксперт Леонид Бильченко.

Сайт "Сегодня" сообщал, что у Кличко рассказали, где в аптеках Киева можно купить маски.

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карантин маска коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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