Ляшко объяснил рекордную смертность от коронавируса за последние сутки

Нужно смотреть показатели в динамике, сказал главный санврач

За последние сутки, согласно данным Центра общественного здоровья, в Украине число умерших от COVID-19 выросло на 21 до 361 летального случая. Комментируя эти данные, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что речь идет не о количестве умерших за один день, а количестве полученных сообщений об умерших, у которых выявлен коронавирус, передает LB.ua.

"Часть из них, возможно, умерла в предыдущие дни, проходит день-два на исследование материала и на включение в статистику. Нужно смотреть показатели в динамике", – сказал он.

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Ранее Виктор Ляшко рассказал, что власти Украины не стали дожидаться, когда в стране будут зарегистрированы сотни зараженных и десятки скончавшихся от осложнений, вызываемых коронавирусной инфекцией, и сразу же ввели карантин, призванный сдержать распространение COVID-19. В этом, по его словам, заключается уникальность Украины в борьбе с коронавирусом.

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