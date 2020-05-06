Ляшко объяснил уникальность Украины в борьбе с коронавирусом

Украина обратила внимание на опыт стран, где пандемия коронавируса была в разгаре

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Власти Украины не стали дожидаться, когда в стране будут зарегистрированы сотни зараженных и десятки скончавшихся от осложнений, вызываемых коронавирусной инфекцией, и сразу же ввели карантин, призванный сдержать распространение COVID-19 .

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Прогнозов (как долго может продолжаться период "плато". – Ред .) довольно много как у нас, так и в Европейском Союзе. Какой из них сработает, трудно сказать. Мы одна из уникальных стран, поскольку увидели опыт Италии, Испании, Франции и поэтому ввели карантин после первого случая (заболевания)", – говорит эксперт.

Он заметил, что Польша ввела у себя карантин чуть позже и при большем количестве случаев.

"Но Польша тоже вышла на "плато" и они находились в такой динамике две недели, потом динамика пошла на снижение. Поэтому у нас плюс-минус тоже должна намечаться динамика к снижению. Но прогнозы при новой инфекции – вещь, которая может повести себя неожиданно, поэтому мы осторожны с прогнозами", – подчеркнул замминистра здравоохранения.

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Напомним, Виктор Ляшко рассказал сайту "Сегодня", что Украина вышла на "плато" эпидемии COVID-19 , когда нет резкого всплеска заболеваемости.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Интервью с главным санитарным врачом Виктором Ляшко: "Если брать ретроспективную динамику, мы уже вышли на пик заболеваемости".

Напомним, что Европа постепенно возвращается к нормальной жизни после карантина:

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