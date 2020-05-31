Ляшко: Осенью может быть вторая волна COVID-19, но ситуация будет другой

Главный санврач страны Виктор Ляшко не исключает второй волны коронавируса в Украине, однако уверен, что такой ситуации, как во время первой, – не будет. А на сегодняшний день эпидемия даже немного пошла на спад.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Осенью не должно быть похожей ситуации... Мы ожидаем, что может быть вторая волна, но мы готовимся к этой второй волне. Мы сейчас видим, как работали наши карантинные мероприятия, которые были внедрены во время первой волны, мы знаем, что и как можно запускать. Можно сейчас уже подходить, вводя адаптивный карантин. Мы знаем, какие ограничения работают сегодня, какие не работают", – сказал он.

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Сейчас же в Украине эпидемию вывели на определенное т.н. "плато", когда среднесуточное количество новых больных не растет и даже уменьшается.

"Пик – это достижение наибольшего количества случаев. Наибольшее количество случаев – мы ни разу не перешли 600. То есть мы говорим, что пик у нас растянут во времени. Мы его переназвали в "плато". И такая же ситуация, как у нас, на территории Польши. Они также вышли на определенное "плато". И уже более 40 дней находятся в этом диапазоне количества новых случаев, которые регистрируются в Польше. Так же и в Украине. У нас была регистрация 400-500 случаев. Сейчас мы регистрируем около 300 случаев в сутки", – сказал Ляшко.

Санврач добавил, что сейчас идет этап сдерживания эпидемии, поскольку открываются определенные сферы экономики и Украина приспосабливается жить в новых условиях после смягчения карантина.

Как сообщали новости "Сегодня", Ляшко также объяснил, почему в Украине так много медиков с COVID-19. По его словам, с приходом в нашу страну эпидемии на практике инфекционная служба была не готова противостоять вирусу.

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В свою очередь заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАНУ Игорь Бровченко заявил, что Украина преодолела пик эпидемии, и дал оптимистический прогноз. Он считает, что если не будет пагубного влияния смягчения карантина – новых вспышек заболеваемости, то в ближайшие две недели эпидемия должна пойти на спад.

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