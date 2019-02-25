Ляшко потребовал от руководcтва "Нафтогаза" вернуть в бюджет 1,4 млрд грн премий
Если чиновники не вернут премии, лидер Радикальной партии намерен обратиться в суд
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко зарегистрировал в парламенте проект постановления о возвращении руководством "Нафтогаза" премий за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.
Депутат призвал Раду рассмотреть документ уже на этой неделе. Политик пояснил, что считает выписывание миллиардных премий, когда миллионы украинцев не могут заплатить за коммуналку, бессовестным и безнравственным.
"Расскажите, пожалуйста, как заплатить за коммуналку 4500 гривен Голуб Людмиле Васильевне из Вышгорода, у которой площадь двухкомнатной квартиры 52 квадратных метра, или Долинской Валентине Алексеевне из Вышгорода, вдове чернобыльца, инвалиду I группы, у которой квартира 53 квадратных метра. Эти платежки – приговор системе", – обратился к власти лидер РПЛ.
Если чиновники "Нафтогаза" не вернут премии, Олег Ляшко планирует обратиться в суд.
Напомним, 15 февраля Ляшко зарегистрировал постановление о возвращении руководством "Нафтогаза" 45 млн евро премии. Политик возмущается непрозрачным, по его мнению, режимом функционирования "Нафтогаза" и "заоблачными", по его оценкам, зарплатами в ведомстве.
В конце января 2019 года Коболев сообщил, что написал заявление о перечислении своей зарплаты благотворительным организациям.
Накануне Ляшко потребовал не подписывать контракт с Коболевым, пока тот не вернет премию в бюджет. Лидер Радикальной партии отметил, что правительство не должно продлевать трудовой контракт с главой "Нафтогаза".
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