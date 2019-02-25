Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Ляшко потребовал от руководcтва "Нафтогаза" вернуть в бюджет 1,4 млрд грн премий

Сегодня, 18:24

Если чиновники не вернут премии, лидер Радикальной партии намерен обратиться в суд

Фото: Facebook Олега Ляшко
Фото: Facebook Олега Ляшко.
Ляшко потребовал от руководcтва "Нафтогаза" вернуть в бюджет 1,4 млрд грн премий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/416/3a4/5c74163a414c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/416/3a4/5c74163a414c7.jpg Украина Если чиновники не вернут премии, лидер Радикальной партии намерен обратиться в суд

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко зарегистрировал в парламенте проект постановления о возвращении руководством "Нафтогаза" премий за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

Депутат призвал Раду рассмотреть документ уже на этой неделе. Политик пояснил, что считает выписывание миллиардных премий, когда миллионы украинцев не могут заплатить за коммуналку, бессовестным и безнравственным.

"Расскажите, пожалуйста, как заплатить за коммуналку 4500 гривен Голуб Людмиле Васильевне из Вышгорода, у которой площадь двухкомнатной квартиры 52 квадратных метра, или Долинской Валентине Алексеевне из Вышгорода, вдове чернобыльца, инвалиду I группы, у которой квартира 53 квадратных метра. Эти платежки – приговор системе", – обратился к власти лидер РПЛ.

Если чиновники "Нафтогаза" не вернут премии, Олег Ляшко планирует обратиться в суд.

Напомним, 15 февраля Ляшко зарегистрировал постановление о возвращении руководством "Нафтогаза" 45 млн евро премии. Политик возмущается непрозрачным, по его мнению, режимом функционирования "Нафтогаза" и "заоблачными", по его оценкам, зарплатами в ведомстве.

В конце января 2019 года Коболев сообщил, что написал заявление о перечислении своей зарплаты благотворительным организациям.

Накануне Ляшко потребовал не подписывать контракт с Коболевым, пока тот не вернет премию в бюджет. Лидер Радикальной партии отметил, что правительство не должно продлевать трудовой контракт с главой "Нафтогаза". 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Нафтогаз, премия, ляшко, Нафтогаз Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Ляшко потребовал от руководcтва "Нафтогаза" вернуть в бюджет 1,4 млрд грн премий". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ляшко возмущен ответом Минздрава на обращение по поводу лечения пациента: "Получил отписку после смерти больного"

20 февраля, 09:15

Заместитель и.о. министра поблагодарила за обращение и призвала поддержать медреформу, но ответ по сути вопроса не дала

Ляшко зарегистрировал постановление о возвращении руководством "Нафтогаза" 45 млн евро премии 

15 февраля, 20:38

Политик возмущается непрозрачным, по его мнению, режимом функционирования "Нафтогаза" и "заоблачными", по его оценкам, зарплатами в ведомстве

Ляшко: Разрыв договора о ликвидации ядерных ракет – угроза всему человечества

2 февраля, 15:49

"Сильные мира сего играют друг перед другом мышцами", – говорит политик

Ляшко удалось сделать прививку от кори только по блату

30 января, 17:24

Главный радикал поставил на уши всех, чтобы найти вакцину

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Диета Бриджит Макрон против старения

Как Хейден Панеттьер изменилась после разрыва с Коичко (фото)

Кравчук назвал своего фаворита в президентской гонке

''Его вынесут!'' Гордон заявил, что надо идти на беседу с Путиным

ВСУ разбили авто и КамАЗ оккупантов с зенитной установкой: видео

Украину предложили переименовать из-за России

Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах президента

''Олень испугался лошади'': Захарова оконфузилась новым фото
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

Вчера, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

Сегодня, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

Вчера, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

23 февраля, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

23 февраля, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

Модные стрижки для круглого лица: топ-4

Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка