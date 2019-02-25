Ляшко потребовал от руководcтва "Нафтогаза" вернуть в бюджет 1,4 млрд грн премий

Если чиновники не вернут премии, лидер Радикальной партии намерен обратиться в суд

Фото: Facebook Олега Ляшко.

Ляшко потребовал от руководcтва "Нафтогаза" вернуть в бюджет 1,4 млрд грн премий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/416/3a4/5c74163a414c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/416/3a4/5c74163a414c7.jpg 2019-02-25T18:24:03+02:00 Украина Если чиновники не вернут премии, лидер Радикальной партии намерен обратиться в суд

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко зарегистрировал в парламенте проект постановления о возвращении руководством "Нафтогаза" премий за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

Депутат призвал Раду рассмотреть документ уже на этой неделе. Политик пояснил, что считает выписывание миллиардных премий, когда миллионы украинцев не могут заплатить за коммуналку, бессовестным и безнравственным.

"Расскажите, пожалуйста, как заплатить за коммуналку 4500 гривен Голуб Людмиле Васильевне из Вышгорода, у которой площадь двухкомнатной квартиры 52 квадратных метра, или Долинской Валентине Алексеевне из Вышгорода, вдове чернобыльца, инвалиду I группы, у которой квартира 53 квадратных метра. Эти платежки – приговор системе", – обратился к власти лидер РПЛ.

Если чиновники "Нафтогаза" не вернут премии, Олег Ляшко планирует обратиться в суд.

Напомним, 15 февраля Ляшко зарегистрировал постановление о возвращении руководством "Нафтогаза" 45 млн евро премии. Политик возмущается непрозрачным, по его мнению, режимом функционирования "Нафтогаза" и "заоблачными", по его оценкам, зарплатами в ведомстве.

В конце января 2019 года Коболев сообщил, что написал заявление о перечислении своей зарплаты благотворительным организациям.

Накануне Ляшко потребовал не подписывать контракт с Коболевым, пока тот не вернет премию в бюджет. Лидер Радикальной партии отметил, что правительство не должно продлевать трудовой контракт с главой "Нафтогаза".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ляшко потребовал от руководcтва "Нафтогаза" вернуть в бюджет 1,4 млрд грн премий". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.