Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО

Пророссийские силы паразитируют на памяти погибших во Второй мировой, говорит политик

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал украинцев 9 мая выйти на неполитическую акцию "Украинский бессмертный полк", которая начнется в 10:00 на Софийской площади. Всем участникам Олег Ляшко предложил принести портреты украинских воинов, погибших во время национально-освободительной войны на Донбассе, и таким образом почтить память наших Героев.

Лидер РПЛ особенно просит присоединиться к акции ветеранов войны, вернувшихся живыми домой, а также волонтеров и всех неравнодушных граждан.

"Все мы видим, что пророссийские силы безбожно паразитируют на памяти погибших во время Второй мировой войны. Устраивают танцы на гробах и путем исторических манипуляций навязывают обществу мнение, что войны с Российской Федерацией у нас сегодня нет. Но все мы знаем, что эта война длится уже более пяти лет – дольше, чем на большей части Украины продолжалась Вторая мировая. Это не гражданская война. Это 23-я война, которую Россия ведет против Украины", – подчеркнул Ляшко в своем обращении.

Лидер РПЛ призвал всех украинцев объединиться ради светлой памяти всех погибших Героев, ради национального единства и ради того, чтобы не дать московской агентуре расправить плечи.

"Помолимся за души наших воинов и всех невинно убиенных жертв, за победу и справедливый мир. Пусть святая память объединит нас! Слава Украине!", – сказал Ляшко.

Ранее "Сегодня" сообщали, что полиция напомнила о запрете символов тоталитаризма на акции "Бессмертный полк" . Символику, попавшую под запрет, будут изымать и составлять административные протоколы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"