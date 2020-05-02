Ляшко призвал украинцев включить "тумблер терпения": иначе – 140 тысяч смертей от коронавируса

Введение карантина в Украине дало свой результат в борьбе с пандемией COVID-19, но украинцам нужно включить "тумблер терпения" и выйти из карантина вовремя. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

"Карантин в Украине работает. Введенные профилактические и противоэпидемические мероприятия дали свой результат. И как бы уже ни хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно", – рассказал врач.

По словам Ляшко, от смертности и заболеваемости населения тоже возможны немалые экономические потери.

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"Потери, связанные с недопроизводством внутреннего валового продукта через выбытие человека из трудовой деятельности через коронавирусную болезнь. Потери, связанные с оказанием медицинской помощи больным коронавирусной болезнью. И потери, связанные с неоказанием из-за коронавируса медицинской помощи тем, кто в ней нуждается", – отметил врач.

В связи с этим правительство планирует смягчение карантина, но при определенных условиях. В частности, сейчас в Минздраве уточняют временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, кафе, автомойках, торговли хозяйственными товарами, оказании адвокатских и нотариальных услуг и тому подобное. Их планируют опубликовать на выходных, чтобы у предпринимателей было время подготовиться к открытию.

"Полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий – это 120-140 тысяч смертей до конца уже этого года. Такой вот прогноз получил от Kyiv School of Economics", - отметил Ляшко.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 2 мая

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Напомним, ранее бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что если после 11 мая в Украине полностью отменят карантин, то количество жертв эпидемии в стране может вырасти в десятки, если не сотни раз.

Подробнее об этом читайте в материале "Когда закончится карантин и почему мы еще не скоро снимем маски".

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