Ляшко рассказал, к чему привела предательская "формула Геруса"

Госкомпании «Энергоатом» и «Укрэнерго» понесли огромные убытки, говорит политик

Поправка главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, по которой в Украину осуществляется импорт электроэнергии из России, привела к огромным потерям у отечественных компаний.

Об этом лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал на своей странице в Facebook.

"Последствия российской энергетической агрессии против Украины из-за предательской "формулы Геруса" – это огромные убытки государственных компаний "Энергоатом" и "Укрэнерго"", – говорит политик.

По его мнению, это – железные доказательства в будущем уголовном деле по факту государственной измены.

"Герус, как надо ненавидеть Украину и служить России, чтобы уничтожать нашу энергетику и энергонезависимость Украины?! Предатель Герус должен ответить по полной!" – подчеркнул Ляшко.

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Напомним, Ляшко неоднократно критиковал Геруса за правку, которой был разрешен импорт электроэнергии в Украину из России.

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Также сообщалось, что Олег Ляшко и Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Сначала лидер Радикальной партии решил узнать у действующего нардепа, за чей счет тот находится в зале, пребывание в котором вовсе недешево, – за собственный или за деньги налогоплательщиков.

Как только речь зашла о так называемой поправке Геруса и импорте электричества из России, председатель энергетического комитета ВРУ стал заметно нервничать, а когда аргументы закончились – бросился в драку.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую украинским потребителям закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти вдвое – с 2,4 млн кВт⋅ч до 4,5 млн кВт⋅ч в сутки.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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